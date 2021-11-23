"Атон" подтверждает рейтинг бумаг Норникеля на уровне "выше рынка"

Аналитики "Атона" подтверждают рейтинг бумаг "Норильского никеля" на уровне "выше рынка", говорится в комментарии инвестиционной компании.

22 ноября совет директоров "Норникеля" рекомендовал ВОСА принять решение о выплате 1523,17 руб. на акцию в качестве промежуточных дивидендов за 9М21 (приблизительно $20,93 за GDR по курсу доллара на дату объявления), отмечается в комментарии инвесткомпании. Общая сумма выплаты должна составить 232,84 млрд руб. (или $3,2 млрд), а дата закрытия реестра намечена на 14 января 2022г.

"Промежуточные дивиденды "Норникеля" предполагают доходность 6,7% и соответствуют выплате 50% от годового дивиденда, что на 30% выше обязательного минимума, установленного дивидендной политикой (доходность 4,5%). При коэффициенте выплаты 60% и консенсус EBITDA $10,8 млрд, совокупная доходность за год должна составить 13,6% (6,7% по промежуточным дивидендам и 6,9% - по финальным). Мы подтверждаем рейтинг "выше рынка" по "Норникелю", который торгуется с консенсус-мультипликатором EV/EBITDA 2022П 4,9x против своего среднего 5-летнего значения 6,1x", - пишут эксперты "Атона".

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