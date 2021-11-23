Вероятна консолидация цены нефти около $78-79/барр. в ближайшее время - ПСБ

Вероятна консолидация котировок нефти марки Brent около $78-79 за баррель в ближайшее время, полагает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Цены на нефть марки Brent остаются ниже $80 за баррель под давлением планов США и других стран в скором времени объявить о распечатывании стратегических резервов. Кроме того, США планируют всесторонне призывать ОПЕК+ значительно увеличить добычу нефти. Также во вторник в фокусе будут предварительные данные по запасам от API. По нефти марки Brent пока ждем консолидацию около $78-79 за баррель и разворота к $75 и ниже в случае решения властей об открытии резервов и присоединения ОПЕК+ к увеличению добычи", - отмечает аналитик банка.

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