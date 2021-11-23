"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции РусАгро с целью 1300 руб

"КИТ Финанс Брокер" позитивно оценивает финансовые результаты "РусАгро" за 3К21 и подтверждает рекомендацию "покупать" для акций компании с целевой ценой 1300 руб. за штуку, говорится в обзоре инвесткомпании.

"Выручка "РусАгро" в 3К21 увеличилась на 45% по сравнению со 2К20 - до 53,2 млрд руб. на фоне роста операционных показателей. При этом по-прежнему на выручку "РусАгро" негативное влияние оказывает инициатива государства по предоставлению россиянам доступных продуктов питания. Компания ограничила свои цены на сахар и бутилированное подсолнечное масло в рознице для россиян. Чистая прибыль компании выросла в 3 раза - до 17,8 млрд руб. Основной рост связан с положительной переоценкой биологических активов в размере 11 млрд руб.", - отмечается в обзоре инвесткомпании.

"РусАгро" опубликовала ожидаемо сильные финансовые результаты, - указывает аналитик Дмитрий Баженов. - Позитивная динамика обусловлена более активным ростом цен реализации на продукцию холдинга. В связи с вышеперечисленным, мы сохраняем рекомендацию покупать акции "РусАгро" с целевым ориентиром 1300 руб.".

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