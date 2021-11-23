Ключевые события вторника в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут отчётность компаний и статистика из США:

- "Полюс" и Qiwi представят финансовые результаты;

- Совет директоров "Татнефти" может принять решение по дивидендам за третий квартал 2021 года;

- В США выйдет индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда.

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