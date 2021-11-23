Вероятно снижение индекса Мосбиржи к 3800-3850п в первой половине торгов вторника - ПСБ

Вероятно снижение индекса Мосбиржи к уровням 3800-3850 пунктов в первой половине торговой сессии во вторник, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Индекс Мосбиржи снизился в понедельник на 3,6%, показав максимальное дневное снижение за последний год, и достиг уровней августа на фоне увеличения страновой премии. Объемы торгов акциями почти в два раза превысили среднемесячный показатель. Во вторник, учитывая сохранение понижательной динамики нефтяных котировок и безыдейность внешнего фона, давление на ключевые российские "фишки" может несколько ослабнуть, но, скорее всего, сохранится. Видим риск отката индекс Мосбиржи в зону 3800-3850 пунктов в первой половине торгов вторника. Отметим, что рынок уже выглядит перепроданным, формируя условия для отскока в случае стабилизации ситуации на товарных рынках", - пишет начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

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