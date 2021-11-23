Индекс Мосбиржи откроет торги вторника снижением на 0,3-0,8% - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию во вторник, скорее всего, снижением в пределах 0,3-0,8%, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,3-0,8%, в диапазоне 3840-3860 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3820, 3800 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3880, 3900 пунктов, - прогнозирует старший риск-менеджер инвесткомпании Виталий Манжос. - В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет существенное утреннее падение стоимости фьючерсов на нефть. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние волатильной консолидации. Вероятно, некоторую внутридневную поддержку указанному индексу окажет сильная краткосрочная перепроданность локального рынка акций".

Участники российских торгов во второй половине дня будут ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на возможное развитие ситуации с долговыми проблемами компании "Роснано", отмечает эксперт. Характер ряда второстепенных иностранных статистических показателей во вторник отойдет на второй план по значимости, полагает Манжос.

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