23 ноября 2021 года 09:45
Утренние прогнозы: вероятен "минус"
Аналитики прогнозируют негативное начало фондовых торгов в России во вторник. При этом эксперты отмечают, что рынок акций уже выглядит перепроданным.
"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,3-0,8%, в диапазоне 3840-3860 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3820, 3800 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3880, 3900 пунктов, - прогнозирует старший риск-менеджер инвесткомпании Виталий Манжос. - В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет существенное утреннее падение стоимости фьючерсов на нефть. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние волатильной консолидации. Вероятно, некоторую внутридневную поддержку указанному индексу окажет сильная краткосрочная перепроданность локального рынка акций".
BCS Express (Василий Карпунин): "Вероятно негативное начало торгов по индексу Мосбиржи во вторник на сложившемся к утру внешнем фоне".
"Открытие Инвестиции" (Андрей Кочетков): "Индекс Мосбиржи вполне способен продолжить своё снижение на фоне негативной динамики сырьевых контрактов и сохраняющегося негативного геополитического потока. Ключевой зоной поддержки для него будет диапазон 3800-3820 пунктов".
Атон: "Утренняя динамика фьючерсов указывает на открытие рынка акций снижением более чем на 1,25%".
Промсвязьбанк (Евгений Локтюхов): "Во вторник, учитывая сохранение понижательной динамики нефтяных котировок и безыдейность внешнего фона, давление на ключевые российские "фишки" может несколько ослабнуть, но, скорее всего, сохранится. Видим риск отката индекс Мосбиржи в зону 3800-3850 пунктов в первой половине торгов вторника. Отметим, что рынок уже выглядит перепроданным, формируя условия для отскока в случае стабилизации ситуации на товарных рынках".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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