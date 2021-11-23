Вероятно негативное начало торгов индекса Мосбиржи во вторник - BCS Express

Вероятно негативное начало торгов по индексу Мосбиржи во вторник на сложившемся к утру внешнем фоне, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Само по себе снижение рынка акций гиперболизирует масштаб рыночных и геополитических рисков в глазах иностранных инвесторов. Накопленный в очередной раз геополитический дисконт при прочих равных выглядит чрезмерным. Реакция рынка на происходящие события избыточна, учитывая относительно спокойную картину на других развитых и развивающихся площадках. Ранее подобные волны распродаж в акциях всегда выкупались вместе со стабилизацией внешнего фона. Как правило, быстрее остальных восстанавливались экспортеры, отыгрывая слабость национальной валюты, - пишет аналитик инвесткомпании. - На мой взгляд, в текущей ситуации растет привлекательность акций нефтегазового сектора, например, "ЛУКОЙЛа" или "Роснефти". Цены на энергоносители все еще остаются относительно высокими, а фактор роста USD/RUB лишь добавляет им "апсайд". Кроме того, рост USD/RUB в сторону 75 руб./$1 в целом позитивен для металлургов и угольщиков, а также отдельных историй, типа "АЛРОСА", "НКНХ" и производителей удобрений".

Также Карпунин отмечает, что индекс Мосбиржи в понедельник прошел вниз круглую отметку 4000 пунктов, сломав тем самым нижнюю границу продолжительного восходящего канала. "Он был актуален на протяжении всего года. Теперь его пробитая нижняя граница будет выступать в качестве уровня сопротивления. Сейчас это область 4000-4015 пунктов. Вечерняя сессия понедельника закрывалась на минимумах, что зачастую говорит о еще не полной завершенности движения. В качестве ближайших важных уровней поддержки по индексу Мосбиржи можно выделить район около 3770 пунктов и область 3665-3680 пунктов, - указывает эксперт. - К тому же нет никакой уверенности в том, что внешний фон, а именно динамика ключевых западных площадок, до конца года будет положительной. Наоборот, с учетом уровня накопленной перекупленности и разговоров о перспективах ускорения темпов сворачивания QE со стороны ФРС рынок акций США может воздержаться от предрождественского ралли".

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