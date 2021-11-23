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23 ноября 2021 года 09:02
Вероятно негативное начало торгов индекса Мосбиржи во вторник - BCS Express
Вероятно негативное начало торгов по индексу Мосбиржи во вторник на сложившемся к утру внешнем фоне, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин. "Само по себе снижение рынка акций гиперболизирует масштаб рыночных и геополитических рисков в глазах иностранных инвесторов. Накопленный в очередной раз геополитический дисконт при прочих равных выглядит чрезмерным. Реакция рынка на происходящие события избыточна, учитывая относительно спокойную картину на других развитых и развивающихся площадках. Ранее подобные волны распродаж в акциях всегда выкупались вместе со стабилизацией внешнего фона. Как правило, быстрее остальных восстанавливались экспортеры, отыгрывая слабость национальной валюты, - пишет аналитик инвесткомпании. - На мой взгляд, в текущей ситуации растет привлекательность акций нефтегазового сектора, например, "ЛУКОЙЛа" или "Роснефти". Цены на энергоносители все еще остаются относительно высокими, а фактор роста USD/RUB лишь добавляет им "апсайд". Кроме того, рост USD/RUB в сторону 75 руб./$1 в целом позитивен для металлургов и угольщиков, а также отдельных историй, типа "АЛРОСА", "НКНХ" и производителей удобрений". Также Карпунин отмечает, что индекс Мосбиржи в понедельник прошел вниз круглую отметку 4000 пунктов, сломав тем самым нижнюю границу продолжительного восходящего канала. "Он был актуален на протяжении всего года. Теперь его пробитая нижняя граница будет выступать в качестве уровня сопротивления. Сейчас это область 4000-4015 пунктов. Вечерняя сессия понедельника закрывалась на минимумах, что зачастую говорит о еще не полной завершенности движения. В качестве ближайших важных уровней поддержки по индексу Мосбиржи можно выделить район около 3770 пунктов и область 3665-3680 пунктов, - указывает эксперт. - К тому же нет никакой уверенности в том, что внешний фон, а именно динамика ключевых западных площадок, до конца года будет положительной. Наоборот, с учетом уровня накопленной перекупленности и разговоров о перспективах ускорения темпов сворачивания QE со стороны ФРС рынок акций США может воздержаться от предрождественского ралли". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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