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22 ноября 2021 года 19:44

Рубль вечером ускорил падение к бивалютной корзине на фоне скачка доллара на рынке Forex

Москва. 22 ноября. Доллар усилил темпы роста, евро продолжает уверенно дорожать на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль ускорил падение к бивалютной корзине на фоне скачка доллара к большинству мировых валют на рынке Forex.

Курс доллара США составил 74,98 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 1,53 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 84,29 руб./EUR1, подорожав на 1,27 рубля. При этом евро торговался выше 84 руб./EUR1 впервые с 6 октября. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,42 рубля - до 79,17 рубля.

В 19:07 МСК доллар преодолел отметку 75 руб./EUR1 впервые с 8 июля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает активно дешеветь к доллару и евро на вечерних торгах. В центр внимания трейдеров переместилась новость о том, что президент США Джо Байден выдвинул кандидатуру нынешнего главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла на второй срок на этом посту. Об этом сообщил Белый дом в понедельник.

При этом член совета управляющих ФРС Лейл Брейнард выдвинута на должность его заместителя.

"Я полностью уверен в том, что председатель Пауэлл и доктор Брейнард обеспечат сильное руководство, в котором нуждается наша страна, после того, как последние 20 месяцев они проходили "испытание огнем", - говорится в заявлении Байдена.

Четырехлетний срок службы Пауэлла на посту главы Федрезерва истекает в феврале 2022 года.

Поддержку доллару на глобальном рынке также оказали заявления некоторых представителей ФРС, предположивших, что Федрезерв может ускорить темпы сворачивания программы выкупа активов. Так, зампредседателя ФРС Ричард Кларида заявил в минувшую пятницу, что будет внимательно оценивать статданные, которые поступят до декабрьского заседания, и "обсуждение возможности более быстрого сокращения объема выкупа активов на предстоящем заседании может оказаться целесообразным", учитывая, что "экономика США находится в очень сильном состоянии, и мы видим риск ускорения инфляции".

Текущая неделя будет сокращенной: в четверг биржи США будут закрыты в связи с выходным по случаю Дня благодарения.

Участники торгов продолжают выходить из рисковых активов на фоне новой волны заболеваемости COVID-19 и введения карантинных ограничений в Европе. На их настроении сказалась новость о введении десятидневного локдауна в Австрии, который может быть впоследствии продлен еще на 10 дней.

В начале этой недели Австрия стала первой европейской страной, которая ввела ограничения на передвижения людей, не сделавших прививку от COVID-19. В республике зафиксирован самый низкий уровень вакцинации в регионе - 65%.

Кроме того, в Германии на этой неделе был побит рекорд по количеству заболевших в день - более 65 тыс. человек. Министр здравоохранения страны Йенс Шпан не исключил возможности введения общенационального локдауна. По словам Шпана, в настоящее время ситуация стала еще серьезней, чем была неделю назад.

Участники рынка продолжают следить за развитием миграционного кризиса у белорусско-польской границы и нахождением российских войск вблизи российско-украинской границы.

Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Белоруссию попасть на территорию ЕС. В Евросоюзе обвиняют Белоруссию в том, что именно она создала хаос близ границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в Евросоюз, но получают отказ.

Страны Балтии обвиняют власти Белоруссии в организации потоков мигрантов и называют это "гибридной агрессией". Той же позиции придерживается и Еврокомиссия.

Тем временем, председатель сенатского комитета по международным отношениям демократ Боб Менендес предложил внести поправку в проект оборонного бюджета США, предусматривающую широкие санкции против России на случай ее вторжения на Украину, сообщил портал Axios.

Санкции должны быть применены против высших российских должностных лиц, "участвующих в планировании или осуществлении вторжения", газопровода "Северный поток 2", крупных финансовых учреждений, "и многого другого", говорится в публикации.

Портал отмечает, что принятие поправки также предусматривает санкции против российских банков, государственных предприятий, работающих в сфере нефти, газа и полезных ископаемых, "что нанесло бы серьезный удар по российской экономике". Это означает введение санкций против любой компании или корпоративного должностного лица, участвующего в планировании или эксплуатации "Северного потока 2".

"В понедельник российский рубль снижается вместе со всем российским рынком в целом в первую очередь на усилении геополитических рисков. Ситуация вокруг облигаций Роснано, а также падение цен на нефть марки Brent, которая торгуется ниже уровня $80 за баррель, не добавили уверенности инвесторам в российские активы. Стоит также отметить и общее укрепление доллара США к мировым валютам, в частности, сегодня подрастает индекс DXY", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик УК "Промсвязь" Илья Голубов.

Банк России направил "Московской бирже" предписание о приостановке торгов облигациями "Роснано" 19 ноября после того, как получил информацию об обсуждении реструктуризации долга компании "с узким кругом кредиторов", пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе регулятора.

"Банк России получил информацию, что "Роснано" обсуждает с узким кругом кредиторов возможные сценарии реструктуризации долга. Чтобы обеспечить защиту интересов всех кредиторов и держателей облигаций госкомпании, а также не создавать условий для инсайдерской торговли на бирже в период до официального объявления госкомпании о проведении таких переговоров, Банк России 19 ноября принял решение о приостановке торгов бумагами госкомпании и направил бирже соответствующее предписание", - сообщил агентству представитель ЦБ РФ, отметив, что в настоящее время торги ведутся в обычном режиме.

Цены на нефть перешли к росту в ходе торгов в понедельник после первоначального снижения.

Стоимость январских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК в понедельник выросла на 1,03% - до $79,7 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на 1,05% - до $76,73 за баррель.

Между тем на нефтяные котировки продолжает оказывать давление ряд факторов.

WTI накануне подешевела до минимума за семь недель, Brent - до минимума за восемь недель на растущих ожиданиях, что США, Китай и Япония начнут продажу сырья из своих резервов, чтобы опустить цены на энергоносители и сдержать инфляцию.

Премьер-министр Японии Фумио Кисидо на выходных дал понять, что он готов поддержать президента США Джо Байдена в вопросе высвобождения части стратегических резервов для борьбы с ростом цен на нефть. Тем не менее, закон позволяет правительству пользоваться стратегическим резервом только в случае природных катастроф или острого дефицита энергоресурса в стране.

Введение повторных карантинных ограничений в странах Европы из-за новой волны заражений COVID-19 подогревает беспокойство рынка о том, что спрос на нефть может в скором времени упасть.

"Рубль в понедельник ослаб до июльских значений на фоне усиления антироссийской риторики со стороны Запада. Кроме того, поддержка от нефти достаточно хрупкая, а в ходе сегодняшних торгов индекс доллар США укрепляется еще на 0,4%. В ближайшее время рубль, вероятно, останется под давлением из-за политических рисков. Нефтяные котировки стабилизировались под психологической отметкой - 80 долларов за баррель марки Brent. Основной негативный фактор - ухудшение ситуации в связи с пандемией в регионах, формирующих спрос на нефть. Риск использования нефти из стратегических запасов уменьшился из-за снижения котировок. Цены на нефть в краткосрочной перспективе продолжат колебания около 80 долларов за баррель сорта Brent в отсутствии значимых триггеров", - отмечает аналитик "Сбер Управление Активами" Александра Овчинникова.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 23 ноября на 68,89 копейки, до 73,4506 руб./$1, и увеличил курс евро на 18,7 копейки, до 82,7715 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" увеличился в понедельник на 1 рубль по отношению к пятнице и составил 74,0617 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 1,056 рубля и составил 74,2839 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $5 млрд 450,317 млн, из которых $1 млрд 279,369 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $4 млрд 170,948 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 67,06 копейки, до 83,293 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 95,64 копейки и составил 83,7379 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR698,002 млн, из которых EUR216,35 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR481,652 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов лишь слегка изменились в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,62% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 3 б.п. - до 7,78% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на прежнем уровне - 7,99% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев опустились на 1 б.п. каждая - до 8,51% и 8,65% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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