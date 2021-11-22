Ключевые события вторника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.

Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 23 ноября в фокусе будет макростатистика и корпоративные события:

- предварительные индексы деловой активности в секторе производства и услуг стран Европы (11:30-12:30 МСК) и США (17:45 МСК) в ноябре;

- совет директоров "Татнефти" даст рекомендации по дивидендам за 9 мес. 2021г;

- финансовые результаты "Полюса" и Qiwi за III кв. 2021г по МСФО;

- совет директоров "Газпрома";

- квартальные результаты Dell Tech, HP.

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