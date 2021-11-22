Цены евробондов РФ в понедельник заметно снизились вслед за UST, нефтью и возросшими геополитическими рисками

Москва. 22 ноября. Котировки российских суверенных еврооблигаций в понедельник заметно снизились вслед за негативной динамикой американских казначейских обязательств (US Treasuries) и нефти, а также на фоне возросших геополитических рисков. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов умеренно расширились по итогам дня.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК снизилась на 34 базисных пункта по отношению к закрытию 19 ноября и составила 114,72% от номинала, что соответствует доходности 1,79% годовых (рост на 11 базисных пунктов к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК снизилась на 12 базисных пунктов относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 104,27% от номинала (доходность выросла на 4,5 базисного пункта - до 0,76% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США расширился за день на 6,5 пункта, составив 103 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году упали на 130 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 134,03% от номинала (доходность выросла на 7 базисных пунктов - до 3,61% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году снизились в цене на 108 базисных пунктов, опустившись до 129,12% от номинала (доходность выросла на 6,5 пункта и составила 3,595% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подешевели на 56 базисных пунктов, до 110,57% от номинала (доходность выросла на 12 базисных пунктов, до 2,27% годовых), с погашением в 2023 году - на 34 базисных пункта, до 106,52% от номинала (доходность выросла на 18 пунктов - до 1,23% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене 132 базисных пункта, подешевев до 125,44% от номинала (доходность выросла на 7 пунктов и составила 3,7% годовых), а десятилетний выпуск с погашением в 2027 году снизился в стоимости на 51 базисный пункт, до 109,26% от номинала (доходность выросла на 9 базисных пунктов - до 2,465% годовых).

"Российские еврооблигации сегодня заметно снизились в цене на фоне в целом нестабильной ситуации на мировых рынках капитала на фоне сообщений о новых антиковидных ограничениях в целом ряде стран, в том числе в Европе, а также в ожидании публикации важной макроэкономической статистики в США. При этом дополнительное давление на отечественные евробонды оказали и возросшие геополитические риски, что привело также к падению курса рубля и российских акций. Косвенное негативное влияние на рынок могла оказать также и ситуация с долговыми проблемами госкорпорации "Роснано". Напрямую эта история влияет на рублевые облигации, но так как здесь присутствует элемент квазисуверенности заемщика, то определенный "мостик" зависимости инвесторы перекидывают и в сектор валютных суверенных бондов. Кроме того, в последние дни мы видим заметную просадку нефтяных котировок, а также укрепление доллара против мировых валют на рынке Forex. Таким образом, все эти негативные факторы стимулируют участников рынка к продажам еврооблигаций России", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке трейдер Росэксимбанка Руслан Пшонковский.

"Вместе с тем, если в ближайшее время мы увидим некоторое улучшение внешних или внутренних факторов, то отечественные евробонды могут довольно быстро отскочить и вернуться к прежним ценовым уровням. Причем не обязательно, чтобы все факторы поменяли знак с минуса на плюс, достаточно будет и частичного улучшения ситуации, чтобы произошла активизация покупателей", - считает Пшонковский.

На настроении глобальных инвесторов сказалась новость о введении десятидневного локдауна в Австрии, который может быть впоследствии продлен еще на 10 дней. В начале этой недели Австрия стала первой европейской страной, которая ввела ограничения на передвижения людей, не сделавших прививку от COVID-19. В республике зафиксирован самый низкий уровень вакцинации в регионе - 65%. Кроме того, в Германии на этой неделе был побит рекорд по количеству заболевших в день - более 65 тыс. человек. Министр здравоохранения страны Йенс Шпан не исключил возможности введения общенационального локдауна. По словам Шпана, в настоящее время ситуация стала еще серьезней, чем была неделю назад.