"ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций России

Аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции" внесли изменения в состав топ-10 акций России, добавив бумаги "Газпрома" и убрав акции FixPrice, сообщается в комментарии.

Таким образом, в топ-10 вошли акции "Газпрома", "РусАгро", "НОВАТЭКа", Polymetal, Headhunter, "Мать и дитя", "ЛУКОЙЛа", "Магнита", Сбербанка и Globaltrans, сообщается в комментарии.

"Увеличение добычи нефти странами ОПЕК+ ликвидирует дефицит в начале 2022г. Это будет сдерживать рост цен на нефть и возможно, скорректирует ее стоимость после роста в 2021г. Мы делаем тактическую ротацию из нефтяных акций в пользу газовых. Мы возвращаем акции "Газпрома" перед отчетностью. Мы видим возможность пересмотра консенсус-прогноза по прибыли компании на ближайшие кварталы благодаря сохранению высоких экспортных цен на газ", - пишут аналитики инвестиционной платформы.

Также они исключили из топ-10 акции FixPrice на фоне ужесточения противопандемийных мер. "Около 3/4 продаж приходится на непродовольственные товары. Это создаёт неопределенность относительно бесперебойной работы магазинов компании в период covid - ограничений", - пишут эксперты "ВТБ Мои Инвестиции".

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