Котировки цветных металлов останутся высокими несмотря на коррекцию - Банк "Открытие"

Котировки цветных металлов останутся высокими несмотря на коррекцию, полагает управляющий директор сектора металлургии аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Даниил Каримов.

"Мы ожидаем в следующие несколько месяцев продолжения планомерной коррекции на рынке цветных металлов, которая должна постепенно привести котировки к более обоснованным фундаментальным уровням. Тем не менее, среднесрочный и долгосрочный прогнозы по цветным металлам предполагают сохранение высоких цен относительно уровней 2015-2020гг", - пишет эксперт.

На взгляд Каримова, в краткосрочной перспективе рынок будет реагировать на динамику экономической активности в Китае и развитых странах (Европа, США). Помимо этого, резкие изменения на рынке могут быть спровоцированы "сбоями" в предложении металлов. В частности, блокировка транспортной инфраструктуры в Перу оказывает влияние на поставки меди и цинка со стороны крупных проектов мировых горнодобывающих компаний (проекты Las Bambas, Antapaccay, Antamina и другие), что негативно сказывается на их глобальном предложении.

"С другой стороны, на рынке фиксируется ускорение ввода некоторых проектов, что потенциально может компенсировать непредсказуемые сбои и оказать небольшое давление на цены, - полагает аналитик банка. - Например, медный проект Kamoa-Kakula в Демократической республике Конго увеличил прогнозный объем добычи на 2021г с 80-95 тыс. т до 92,5-100 тыс. т., а также успешно завершает расширение своих мощностей, опережая график на 3 месяца".

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