Текущую коррекцию на рынке акций РФ стоит использовать для долгосрочных покупок - "Атон"

Текущую коррекцию вниз на российском фондовом рынке стоит использовать для долгосрочных покупок бумаг, считает руководитель отдела торговли акциями "Атона" Элбек Далимов.

"Российский рынок акций единственный находится под серьезным давлением в понедельник, нефть, сырье и другие развивающиеся рынки в целом стабильны. Причины падения - геополитические риски. Все западные газеты пестрят заголовками о возможном вторжении России на Украину, а иностранцы на это реагируют остро. Такую ситуацию мы несколько раз видели в 2017-2018 годах, и даже в этом году, и действительно сложно заранее сказать, когда именно панические продажи закончатся. При этом после снижения котировок на 15% многие бумаги выглядят относительно привлекательно (Сбербанк, "Газпром", "Новатэк", а рубль при такой нефти и ставках вряд ли существенно ослабится. Риск военного разрешения конфликта, по моему личному мнению, минимален. Как следствие, коррекцию на российском рынке акций надо использовать для долгосрочных покупок", - отмечает Далимов в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.