Возможно ослабление рубля до 75-77 руб./$1 - "Локо-Инвест"

Возможно ослабление курса рубля по отношению к доллару до уровней 75-77 руб./$1 при росте напряженности в ближайшее время, сообщается в комментарии "Локо-Инвеста".

"Возвращение геополитических угроз нарушило рыночный баланс и ослабило рубль. Наши оценки премии за нерыночный риск говорят о его краткосрочной уязвимости и возможном ослаблении до 75-77 руб./$1 при росте напряженности даже при стабильной ситуации на рынках. Но среднесрочная поддержка от платежного баланса остается, а растущие ставки ЦБ сохранят влияние carry-эффектов на спекулятивные потоки и относительную динамику депозитов населения в рублях и валюте, как только волатильность спадет", - указывает директор по инвестициям Дмитрий Полевой.

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