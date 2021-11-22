Акции ЛУКОЙЛа, Роснефти и Газпрома интересны для покупок на снижении цен - BCS Express

Акции "ЛУКОЙЛа", "Роснефти" и "Газпрома" интересны для покупок на фоне текущего снижения котировок, говорится в аналитическом материале эксперта BCS Express Дмитрия Пучкарева.

"Компании являются бенефициарами сильной конъюнктуры на рынке в 2021 году. В случае "ЛУКОЙЛа" ключевой фактор привлекательности - ожидаемые высокие дивиденды по итогам года благодаря особенностям дивидендной политики. В базовом сценарии дивидендная доходность может оказаться около 10-12%. "Роснефть" выглядит сильной ставкой на восстановление объемов добычи нефти в рамках ОПЕК+, а также через призму реализации крупного и перспективного проекта "Восток Ойл". На текущий момент "Восток Ойл" не до конца учтен в капитализации "Роснефти", - отмечает аналитик инвесткомпании. - "Газпром" же привлекателен в свете высокого спроса на газ в Европе. На текущий момент заполненность ПХГ в регионе составляет 72,7%, что значительно ниже средне исторических значений. Это предполагает, что высокий спрос на рынке сохранится по крайней мере в ближайшие месяцы. Для компании также благоприятен слабеющий рубль. Ожидается высокая дивидендная доходность как по итогам 2021 года, так и по результатам 2022 года".

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