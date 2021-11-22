Акции Boeing привлекательны для долгосрочных инвестиций - Инвестбанк Синара

Акции Boeing Co. привлекательны для долгосрочных инвестиций, говорится в обзоре "Инвестиционного банка Синара".

"Мы позитивно смотрим на акции Boeing и считаем, что компания сможет решить проблемы с поставками самолетов 787 Dreamliner, а восстановление экономики окажет дополнительную поддержку котировкам ее бумаг. Согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, оценка Boeing по P/E на 2023 год составляет 25,9. Мы не ожидаем дальнейшего снижения котировок акций эмитента и считаем бумаги привлекательными в долгосрочной перспективе", - пишет аналитик Ирина Фомкина.

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