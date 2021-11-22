Рубль днем продолжает активно дешеветь к доллару и евро на фоне падения интереса к риску и в связи с геополитической обстановки вокруг РФ

Москва. 22 ноября. Доллар и евро уверенно растут на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль активно дешевеет к бивалютной корзине на фоне общемирового снижения интереса инвесторов к рисковым активам и в условиях обострения геополитической обстановки вокруг России.

Курс доллара США составил 74,43 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 98 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом доллар торговался выше 74 руб./$1 впервые с 27 августа. Евро стоил 83,93 руб./EUR1, подорожав на 91,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 95,08 копейки - до 78,74 рубля.

В 15:15 МСК евро преодолел отметку 84 руб./EUR1 впервые с 6 октября.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 23 ноября на 68,89 копейки, до 73,4506 руб./$1, и увеличил курс евро на 18,7 копейки, до 82,7715 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно дешевеет к доллару и евро на дневных торгах из-за падения интереса к риску и на фоне новых санкционных угроз относительно России. На настроении глобальных инвесторов сказалась новость о введении десятидневного локдауна в Австрии, который может быть впоследствии продлен еще на 10 дней.

В начале этой недели Австрия стала первой европейской страной, которая ввела ограничения на передвижения людей, не сделавших прививку от COVID-19. В республике зафиксирован самый низкий уровень вакцинации в регионе - 65%.

Кроме того, в Германии на этой неделе был побит рекорд по количеству заболевших в день - более 65 тыс. человек. Министр здравоохранения страны Йенс Шпан не исключил возможности введения общенационального локдауна. По словам Шпана, в настоящее время ситуация стала еще серьезней, чем была неделю назад.

Участники рынка продолжают следить за развитием миграционного кризиса у белорусско-польской границы и нахождением российских войск вблизи российско-украинской границы.

Председатель сенатского комитета по международным отношениям демократ Боб Менендес предложил внести поправку в проект оборонного бюджета США, предусматривающую широкие санкции против России на случай ее вторжения на Украину, сообщил портал Axios.

Санкции должны быть применены против высших российских должностных лиц, "участвующих в планировании или осуществлении вторжения", газопровода "Северный поток 2", крупных финансовых учреждений, "и многого другого", говорится в публикации.

Портал отмечает, что принятие поправки также предусматривает санкции против российских банков, государственных предприятий, работающих в сфере нефти, газа и полезных ископаемых, "что нанесло бы серьезный удар по российской экономике". Это означает введение санкций против любой компании или корпоративного должностного лица, участвующего в планировании или эксплуатации "Северного потока 2".

Нефть дешевеет в понедельник на растущих ожиданиях, что США, Китай и Япония начнут продажу сырья из своих резервов, чтобы опустить цены на энергоносители и сдержать инфляцию.

Ранее сообщалось, что американский президент Джо Байден рассматривает продажу нефти из стратегического резерва (Strategic Petroleum Reserve, SPR). Кроме того, на прошлой неделе стало известно, что аналогичный шаг готовит Пекин.

Стоимость январских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в понедельник упала на 0,49% - до $78,5 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на 0,47% - до $75,58 за баррель.

В минувшие выходные японская газета Yomiuri сообщила, что Токио может сделать совместное заявление с Вашингтоном, касающееся этого вопроса, на предстоящей неделе.

Законодательство Японии не разрешает продажу нефти из резервов с целью снижения цен, однако, по данным газеты, запасы как государства, так и частного сектора превышают минимум, определенный законом. Источники газеты отмечают, что власти страны рассматривают возможность продажи части избыточных резервов.

"Против российских активов играют назревающая нервозность в преддверии предстоящих событий, все еще сложная ситуация с пандемией, напряженность на геополитическом фронте и ухудшение обстановки на рынке нефти. Сегодня Brent пытается восстановиться от минимумов начала октября, однако покупатели не торопятся вступать в игру, опасаясь официального объявления о высвобождении стратегических резервов со стороны США, Японии и Китая. Такой шаг способен оказать внушительное давление на котировки черного золота и утянуть за собой рубль, от чего в свою очередь пострадает индекс РТС", - говорит аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"Давление на рублевые активы продолжает оказывать геополитический фактор. На выходных произошло усиление антироссийской риторики на Западе, а также появились новые санкционные инициативы американских законодателей, направленные против нашей страны. Хотя мало кто верит в развитие этой ситуации по худшему сценарию, негативный информационный фон заставляет многих фиксировать прибыль в российских акциях, в том числе зарубежных инвесторов, наиболее остро реагирующих на подобную новостную повестку", - отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов лишь слегка изменились в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,62% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 3 б.п. - до 7,78% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на прежнем уровне - 7,99% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев опустились на 1 б.п. каждая - до 8,51% и 8,65% годовых.