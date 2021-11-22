Вероятный диапазон торгов рубля на текущей неделе - 73,25-75,25 руб./$1 - Банк "Санкт-Петербург"

Вероятный диапазон торгов рубля к доллару на текущей неделе составляет 73,25-75,25 руб./$1, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Несмотря на фундаментальные предпосылки к укреплению и некоторую перепроданность, рубль в ближайшее время может продолжить снижение в связи с ростом неопределённости на рынках из-за новых локдаунов в Европе, снижения цен на нефть, а также неослабевающих геополитических факторов. Учитывая вышесказанное, ожидаем по валютной паре USD/RUB диапазон торговли 73,25-75,25 руб./$1 на предстоящей неделе", - указывают эксперты банка.

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