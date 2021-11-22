S&P 500 будет торговаться в понедельник, скорее всего, в диапазоне 4680-4730п -"Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 будет торговаться в понедельник, скорее всего, в диапазоне 4680-4730 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"S&P 500 остается вблизи исторического максимума. При этом индикатор MACD сигнализирует о снижении активности покупателей. RSI держится на границе зоны перекупленности, что свидетельствует о сохранении "бычьего" импульса. В краткосрочной перспективе индекс широкого рынка способен демонстрировать умеренно положительную динамику, стремясь достичь верхней границы восходящего канала. Ближайшая поддержка находится на отметке 4640 пунктов", - отмечает аналитик Илья Зубков.

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