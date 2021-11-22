ПСБ сохраняет позитивную оценку перспективы бумаг ФосАгро

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) сохраняют позитивную оценку перспективы бумаг "ФосАгро", говорится в обзоре.

"CEO "ФосАгро" приняло решение о строительстве нового комплекса аммиака и карбамида в Череповце с мощностью около 1 млн тонн аммиака и до 1 млн тонн карбамида в год. Это позволит компании существенно нарастить производство. Начало строительства ожидается в 2022 году, окончание - в 2025 году. Сохраняем положительный взгляд на бумаги "ФосАгро" на фоне рекордных цен на минеральные удобрения", - отмечают в ПСБ.

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