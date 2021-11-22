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22 ноября 2021 года 13:38
ПСБ сохраняет позитивную оценку перспективы бумаг ФосАгро
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) сохраняют позитивную оценку перспективы бумаг "ФосАгро", говорится в обзоре. "CEO "ФосАгро" приняло решение о строительстве нового комплекса аммиака и карбамида в Череповце с мощностью около 1 млн тонн аммиака и до 1 млн тонн карбамида в год. Это позволит компании существенно нарастить производство. Начало строительства ожидается в 2022 году, окончание - в 2025 году. Сохраняем положительный взгляд на бумаги "ФосАгро" на фоне рекордных цен на минеральные удобрения", - отмечают в ПСБ. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ФОСАГРО-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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