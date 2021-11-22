Главные события недели - Sber CIB

Президент США Джо Байден до конца текущей недели должен принять решение о новом главе ФРС, отмечают аналитики Sber CIB. "Два основных кандидата - известный консервативными взглядами нынешний руководитель Джером Пауэлл, чей первый срок на этом посту заканчивается, и экономист левого толка Лейл Брейнард. Обычно глава ФРС переназначается на второй срок, что подчёркивает независимость монетарной политики Федрезерва, но сейчас на Байдена сильно влияют представители левого крыла его партии. В этой ситуации выбор не столь однозначен", - считают в инвестбанке.

23 ноября:

- "Полюс" объявит финансовые результаты за третий квартал 2021 года, а "Татнефть" - решение по дивидендам за этот же период;

- Индексы PMI для США и еврозоны.

24 ноября:

- Финансовые результаты "ЛУКОЙЛа" и TCS Group за третий квартал 2021 года;

- Данные по промышленному производству за октябрь в России;

- Индекс цен производителей за октябрь в России;

- Публикация протокола заседания ФРС США;

- ВВП США за третий квартал (уточнённая оценка);

- Данные по личным доходам и расходам за октябрь в США;

- Ноябрьский индекс уверенности потребителей от Мичиганского университета в США.

25 ноября:

- Выходной в США (страна отмечает День благодарения, рынки закрыты);

- Финансовые результаты "Интер РАО" и "РусГидро" за третий квартал 2021 года;

- Ноябрьские данные по золотовалютным резервам в России.

26 ноября:

- Данные по денежной массе в России.

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