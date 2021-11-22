BCS назвал топ-5 облигаций на текущую неделю

BCS Express назвал топ-5 облигаций, которые могут принести на текущей неделе наибольшую доходность при высокой надежности. В него вошли ПИК 001Р-03, АФК Система-001Р-13, "РусАл Братск" БО-001Р-03, ОФЗ-ИН 52001 и РЕСО Лизинг БО-П-06, отмечается в комментарии инвесткомпании.

Эксперты напоминают, что на прошлой неделе распродажи на долговом рынке стартовали с новой силой. Но главным источником негатива стала не столько жесткая политика Банка России, сколько возросшая геополитическая напряженность, которая традиционно приводит к увеличению риск-премии в российских бондах.

"Сочетание инфляционного и геополитического факторов может продолжать оказывать давление на облигационный рынок на этой неделе. В корпоративном секторе складываются аналогичные тренды, но с небольшим лагом, обусловленным меньшей ликвидностью и менее высокой долей нерезидентов среди владельцев". - полагают аналитики инвесткомпании.

ПИК 001Р-03: "Группа компаний ПИК - крупнейший российский застройщик, основная деятельность которого сосредоточена в наиболее маржинальном Московском регионе. Масштабы бизнеса, устойчивые финансовые показатели и статус системообразующей организации обеспечивают высокий уровень надежности, компенсирующий повышенный риск-профиль отрасли девелопмента. При этом доходность по облигациям компании выглядит привлекательно на фоне других представителей рейтинговой категории. Рейтинг ruA+ "стабильный" от агентства Эксперт РА. Выпуск 001Р-03 обладает короткой дюрацией, что делает его менее чувствительным к динамике процентных ставок и позволяет ожидать лучших результатов в течение цикла ужесточения ДКП, чем могут показать более длинные выпуски эмитента", - указывают аналитики.

АФК Система-001Р-13: "АФК "Система" - крупный многопрофильный холдинг, владеет активами в 15 различных отраслях. В том числе компания выступает крупным акционером в публичных предприятиях "МТС", Ozon, Segezha group и Etalon. Рейтинг ruAA- "стабильный" от агентства Эксперт РА. Входит в список системообразующих предприятий. Облигации "Системы" предлагают одну из самых высоких доходностей среди бумаг сопоставимых рейтингов при низких рисках дефолта и постепенном снижении долговой нагрузки", - отмечают в инвесткомпании.

"РусАл Братск" БО-001Р-03 (долговые бумаги 100%-й дочки "РусАла"): "На предприятие приходится около четверти всего производства материнского холдинга. Рейтинг ruA+ "стабильный" от агентства Эксперт РА, - пишут стратеги BCS Express. - В условиях высоких цен на алюминий компания "РусАл" обладает солидным запасом прочности, несмотря на высокий уровень долговой нагрузки. При этом доходность по облигациям "РусАл Братск" остается привлекательной. По выпуску 001Р-03 в сентябре 2022 года ожидается оферта, что делает его интересным с точки зрения доходности на коротком горизонте инвестиций".

ОФЗ-ИН 52001: "Инфляционные выпуски ОФЗ в 2021 году показали один из лучших результатов среди российских госбумаг. Помимо купона в 2,5% их номинал индексируется на уровень инфляции, обеспечивая надежную защиту от обесценения капитала. Если период высокой инфляции затянется на более долгий срок, чем предполагают актуальные прогнозы, то эти бумаги могут быть выгодными и в будущем. Выпуск 52001 может подойти наиболее консервативным инвесторам", - пишут аналитики.

РЕСО Лизинг БО-П-06: "Компания является крупным игроком на российском лизинговом рынке. Специализируется на лизинге легкового (72%) и грузового (19%) автотранспорта. По итогам 2020 года компания была на 9-м месте в рэнкинге Эксперт РА по размеру лизингового портфеля и на 6-м месте по объему полученных платежей. Рейтинг ruA+ "стабильный" от агентства Эксперт РА. Облигации компании обеспечивают привлекательный уровень доходности для данной рейтинговой категории", - говорится в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.