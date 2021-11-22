Золото нуждается в катализаторе роста - Saxo Bank

Золото в данное время нуждается в катализаторе роста, и при его отсутствии котировки желтого металла, скорее всего, найдут поддержку в важной области $1830-1835 за тройскую унцию, отмечается в комментарии главы отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансена.

"Золото на прошлой неделе торговалось в относительно узком диапазоне между $1850 и $1870 за унцию в ожидании нового катализатора роста после технического прорыва 2 недели назад. Впечатляющее ралли, которое произошло, несмотря на "встречный ветер" со стороны укрепляющегося доллара, начало проявлять признаки застоя, поскольку другие металлы, такие как серебро и платина, также испытывали трудности. Возобновление риска блокировки производства в Европе, связанное с Covid, помогло желтому металлу получить новую поддержку, а снижение доходности облигаций, вызванное опасениями по поводу роста экономики, помогло компенсировать упомянутое укрепление доллара. Недавние данные по инфляции, особенно показатель в 6,2% в США, вероятно, продолжат защищать золото от укрепления доллара", - пишет эксперт банка.

Кроме того, в центре внимания будет реакция инвесторов на рынок биржевых фондов, полагает Хансен. В течение последнего года управляющие фондами все больше сокращали свою долю золота, поскольку низкая волатильность фондового рынка и рост цен на акции уменьшили потребность в диверсификации, и пока, несмотря на недавний скачок цен, мы еще не увидели повышения спроса.

По мнению стратега банка, в краткосрочной перспективе золото будет нуждаться в катализаторе, который подтолкнет его к росту. Если этого не произойдет, существует риск того, что желтый металл может развернуться вниз, чтобы бросить вызов, но, скорее всего, найти поддержку в важной области $1830-1835.

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