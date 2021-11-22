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22 ноября 2021 года 12:28
Котировки нефти могут протестировать уровень $80/барр. - BCS Express
Котировки нефти могут протестировать уровень $80/барр. в начале текущей недели, полагает эксперт BCS Express Игорь Галактионов. "Фьючерсы на Brent достигли зеркальной зоны поддержки в районе $78 за баррель. С утра котировки отскакивают, формируя разворотную формацию. В начале недели мы можем увидеть попытку продолжения отскока с тестированием психологической отметки $80 за баррель", - пишет аналитик. Галактионов отмечает, что цены на нефть остаются под давлением на фоне новостей о том, что страны-импортеры могут сообща начать продажу нефти из стратегических резервов. Китай официально заявил, что готовится начать продажи. Япония в выходные сообщила, что тоже рассматривает такую возможность. США пока не анонсировали высвобождение нефти из SPR, но СМИ называют их инициатором переговоров. "Пока не ясно, действительно импортеры намерены реализовать такие действия или это блеф с целью оказать давление на ОПЕК+ в преддверии очередной встречи 2 декабря, - указывает эксперт. - Ранее потребители неоднократно призывали нефтепроизводителей форсировать увеличение добычи. Однако на ноябрьском заседании альянс остался верен плану наращивать добычу не более чем на 0,4 млн б/с в месяц. Ожидается, что на встрече 2 декабря позиция нефтепроизводителей не изменится - уже в I квартале 2022г ожидается переход рынка в состояние профицита, где он пробудет весь 2022г". С другой стороны, существенным негативным фактором выступает динамика роста заболеваемости COVID-19, подчеркивает аналитик инвесткомпании. Ухудшение эпидемической ситуации отмечается во многих странах мира, в том числе с высоким уровнем вакцинации. Это, по мнению Галактионова, увеличивает риски новых локдаунов. В Европе уже начались разговоры о том, чтобы возобновить меры социального дистанцирования на рождественских каникулах. Любые ограничения на мобильность - удар по спросу на нефть, который более чем на 60% обусловлен автомобильным трафиком Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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