Давление на рубль нарастает - Росбанк

Давление на рубль нарастает, и диапазон колебания валютного курса на текущей неделе может составить 72,5-74,0 руб./$1, говорится в комментарии Росбанка.

"Бегство из рисковых активов в доллар на фоне ухудшения ситуации с пандемией, особенно в странах Европы, усилило распродажу валют развивающихся стран в конце прошлой недели. Однако в этот раз подготовка к ноябрьскому налоговому периоду способна оказать лишь частичное сопротивление давлению извне ввиду серьезного противовеса в виде геополитической напряженности вокруг Украины и Беларуси. В результате, ослабление рубля против доллара США составило 0,9%, а против евро удалось добиться укрепления на 0,6% из-за обособленной коррекционной траектории в паре евро-доллар", - напоминают эксперты банка.

Вместе с тем, уже состоявшийся раунд коррекции рубля, на их взгляд, пока не гарантирует быстрого возврата к уровням начала ноября - рынкам приходится стартовать с интересных позиций на текущей неделе. Во-первых, в пятницу котировки нефти претерпели заметную коррекцию (баррель Brent откатился вниз к уровням $78,5-78,8/барр., -4,0% н/н) на новостях о введении ограничений из-за Covid в Австрии и спекуляциях об ограничениях в Германии. Последние пока были отвергнуты властями, но в свете роста заболеваемости во Франции угроза новых локдаунов в центральной Европе остается материальной. Эти заголовки вкупе с обсуждением роспуска стратегических резервов топлива США, Китаем и рядом других стран, по мнению аналитиков банка, могут добавить сырьевым котировкам волатильности.

"Во-вторых, с технической точки зрения, пара доллар-рубль предприняла несколько безуспешных попыток преодолеть отметку 73,50 руб./$1, которая соответствует 200-дневному скользящему среднему, - указывают стратеги. - Нам трудно предположить, какие именно факторы и в какой момент могут способствовать выходу за пределы этой отметки, однако структура ликвидности валютного рынка ближе к налоговым датам (25 и 29 ноября) может измениться в пользу продавцов валюты и обратить внимание на уже иной технический уровень - 72,80 руб./$1, соответствующий 100-дневному среднему".

Таким образом, аналитикам Росбанка предстоящая неделя видится для рубля не менее волатильной, чем в последние дни, а диапазон колебаний под воздействием внешних (рисковый фон из-за Covid и рынка нефти), геополитических и внутренних (предналоговые продажи) факторов вполне может растянуться на интервал 72,5-74,0 руб./$1, полагают они.

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