Рынок акций РФ утром откатился ниже 4000п по индексу Мосбиржи во главе с банками и Газпромом

Москва. 22 ноября. Рынок акций РФ утром в понедельник откатился ниже рубежа 4000 пунктов по индексу Мосбиржи (минимум с конца сентября) во главе с банками и "Газпромом" на фоне разнополярных внешних сигналов, несмотря на попытки отскока нефти вверх (Brent после провала к $75,5 за баррель отскочила выше $79).

К 11:10 МСК индекс Мосбиржи составил 3988,17 пункта (-0,7%, минимум сессии - 3975,34 пункта), индекс РТС - 1709,07 пункта (-0,9%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 4,3%.

Доллар подрос до 73,5 рубля (+0,06 рубля).

Подешевели расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group Holding (-4,3%), акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-3,1%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,4%), Сбербанка (-1,2% и -0,8% "префы"), "Газпрома" (-1,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,1%).

Подорожали акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (+2,3%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1,4%), бумаги "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1% и +0,2% "префы"), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,3%), "Московской Биржи" (+0,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,1%).

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, рынок акций РФ на прошлой неделе находился под давлением геополитики и снижения цен на нефть из-за ожиданий скоординированных действий США и Китая по продаже нефти из госрезервов.

Выходные были омрачены волнениями вокруг компании "Роснано" и ее облигаций. Многие инвесторы считают вложения в облигации государственных корпораций делом надежным, но внезапно они узнают, что компания не может обслуживать "непропорциональный долг". В декабре у компании достаточно большой объем погашений, и, возможно, в этот момент у нее не будет наличности, поэтому компании нужна реструктуризация. Разумеется, никто не даст "Роснано" умереть - это был бы колоссальный удар по рынку корпоративных облигаций. Особенно по тем, где есть участие государства.

На рынке акций РФ пока преобладают "медвежьи" настроения. Вспышка заболеваемости COVID-19 в Германии и Австрии подрывает позиции "нефтебыков", так как уменьшает спрос на сырье. Цены на нефть находились в боковом канале $79-86 за баррель Brent, а сейчас они пытаются выйти вниз и сформировать нисходящий канал. В среду будут опубликованы протоколы ноябрьского заседания ФРС, которые могут повлиять на курс доллара и на цены на энергоносители. Также на этой неделе должен быть представлен новый глава ФРС США, и риторика его первых выступлений повлияет на курс доллара и на ситуацию на американском фондовом рынке, отмечает Верников.

Как считает главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, утром в понедельник на рынке акций РФ наблюдались отголоски распродаж прошлой пятницы из-за ухудшения политической обстановки вокруг России и падения нефти. Коррекционное снижение рынка может продолжиться - российский рынок акций в этом году очень долгое время был в числе лидеров роста, но сейчас поводов для продолжения подъема нет. Начало ужесточения денежно-кредитной политики Федрезерва неизбежно приведет к снижению цен на сырьевые ресурсы. Повышение ставки ЦБ РФ сделает более интересными вложения в безрисковые инструменты и будет увеличивать стоимость обслуживания долгов бизнеса. Поэтому неудивительно, что в таких условиях любой негативный повод приводит к фиксации среднесрочной прибыли.

Техническая картина по индексу МосБиржи "медвежья". Индикатор пробил вниз восходящий канал от начала этого года. Теперь вполне вероятно формирование нисходящего тренда. Падение будет сопровождаться периодическими отскоками, не исключено, что один из них будет уже в понедельник из-за излишней перепроданности рынка в пятницу.

Спекулятивно на отскок интересен Сбербанк (MOEX: SBER), который вошел в зону сильной поддержки. Последние дни акции банка торговались слабее рынка, при этом бумага фундаментально сильная. При улучшении внешнего фона она может отскочить на 2-3%. Сохраняется позитивный взгляд на сектор акций золотодобытчиков, которые стоит оставлять в портфелях. Рост инфляционных рисков и увеличение заболеваемости коронавирусом может в любое время спровоцировать начало нового ралли в золоте.

Основной причиной падения нефти являются страхи, что крупнейшие мировые потребители топлива прислушаются к призыву США начать использовать стратегические резервы нефти. Китай уже заявил о такой готовности. Но вполне возможно, что это лишь только разговоры с целью оказать давление на ОПЕК+, заседание которого по квотам добычи пройдет в начале декабря. В целом в текущих условиях справедливым для нефти является диапазон $80-86 за баррель Brent, считает Антонов.

Главный экономист ИК "Русс-инвест" Александр Арутюнян полагает, что в среднесрочной перспективе проинфляционный рост рынков капитала сохранится.

В понедельник в ходе продолжающейся коррекции вниз индекс МосБиржи опустился в диапазон 3975-3995 пунктов, который выступает первоначальной целью коррекции, стартовавшей в конце октября. Тем не менее, среднесрочно проинфляционный рост рынков капитала продолжится, хотя и существуют очевидные риски. Если нефть и геополитические опасения продолжат оказывать негативное влияние на российский рынок акций, то следующей целью коррекции выступит диапазон 3815-3835 пунктов по индексу МосБиржи, считает эксперт.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, сильный доллар и опасения по поводу спроса на фоне новой волны COVID-19 в мире оказывают давление на цены ресурсов. Пресс-секретарь кабинета министров Японии Хироказу Мацуно сообщил, что власти Японии пока не пришли к окончательному решению по продаже нефти из стратегических резервов. Он подчеркнул, что власти продолжат отслеживать ситуацию на рынке и ее влияние на японскую экономику. То есть можно говорить, что в Токио пока не готовы отвечать однозначно на американский запрос.

В минувшую пятницу администрация президента США Джо Байдена в очередной раз призвала нефтедобывающие страны увеличить добычу, чтобы не сдерживать ценами экономический рост в мире. В Citigroup полагают, что в случае успеха администрации США из стратегических резервов может быть продано 100-120 млн баррелей, включая 45-60 млн баррелей американской доли. Также Китай может выделить около 30 млн баррелей. Однако нефть дешевеет уже третью неделю подряд и призывы к давлению на котировки несколько запоздали.

В США продолжает расти буровая активность. По данным Baker Hughes, на прошлой неделе число активных нефтяных буровых увеличилось на 7 штук (до 461 единицы). То есть текущие цены вполне являются стимулирующими для расширения производства, а заявления администрации Джо Байдена больше напоминают популизм. Впрочем, пока этот популизм вкупе с рисками коронавирусных карантинов оказывает давление на нефть.

В США индексы акций в пятницу изменились на 0,1-0,8%: Nasdaq (+0,4%) обновил рекорд за счет роста акций технологических компаний, снизились Dow Jones (-0,8%) и S&P 500 (-0,1%). По итогам прошедшей недели Dow Jones уменьшился на 1,4%, S&P 500 прибавил 0,3%, Nasdaq вырос на 1,2%.

Инвесторы обеспокоены тем, что очередная волна роста заболеваемости COVID-19 в Европе и новые ограничения, вводимые в связи с этим, могут негативно сказаться на восстановлении мировой экономики, отмечает MarketWatch.

Так, в Австрии с 22 ноября объявлен общенациональный локдаун. Кроме того, министр здравоохранения Германии Йенс Шпан не исключил возможности введения аналогичных мер из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью в стране и в соседней Австрии.

В Азии в понедельник динамика индексов акций также была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,3%), но "плюсуют" Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 растут на 0,1-0,3%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 прибавляет 0,3%).

Народный банк Китая (НБК) сохранил неизменной базовую процентную ставку по кредитам (loan prime rate, LPR) по итогам девятнадцатого месяца подряд. Годовая LPR оставлена на уровне 3,85% годовых. В последний раз НБК снижал эту ставку в апреле 2020 года. Ставка по пятилетним кредитам сохранена на отметке 4,65%, сообщил НБК.

На нефтяном рынке в понедельник наметился отскок после паденеия на ожиданиях, что США, Китай и Япония начнут продажу сырья из своих резервов, чтобы опустить цены на энергоносители и сдержать инфляцию.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $79,1 за баррель (+0,3% и -2,4% в пятницу), январская цена WTI - $76,25 за баррель (+0,4% и -3,2% в пятницу).

Ранее сообщалось, что Байден рассматривает продажу нефти из стратегического резерва (Strategic Petroleum Reserve, SPR). Кроме того, на прошлой неделе стало известно, что аналогичный шаг готовит Пекин.

В минувшие выходные японская газета Yomiuri сообщила, что Токио может сделать совместное заявление с Вашингтоном, касающееся этого вопроса, на предстоящей неделе.

Законодательство Японии не разрешает продажу нефти из резервов с целью снижения цен, однако, по данным газеты, запасы как государства, так и частного сектора превышают минимум, определенный законом. Источники газеты отмечают, что власти страны рассматривают возможность продажи части избыточных резервов.

Между тем, введение новых карантинных ограничений в Европе показывает, что темпы роста глобального спроса на нефть могут оказаться более слабыми, чем ожидалось, и это заставляет некоторых экспертов сомневаться в том, что Штаты все же прибегнут к продаже сырья из SPR.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили "префы" "Мечела" (MOEX: MTLR) (-4,9%), акции ПАО "Южный Кузбасс" (MOEX: UKUZ) (-4,5%), "Ренессанс страхование" (MOEX: RENI) (-4,1%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-3,7%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-3,7%), ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (-3,6%), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (-3,2%).

Подорожали бумаги ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (+10,5%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+9,9%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (+9,9%), "Ижстали" (MOEX: IGST) (+7,3%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:10 МСК составил 29,2 млрд рублей (из них 6,95 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 6,64 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,55 млрд рублей на акции "Норникеля").