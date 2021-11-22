Давление на рынок акций РФ в начале недели сохранится - Альфа-банк

Давление на рынок акций РФ в начале недели сохранится, полагает аналитик Альфа-банка Джон Волш.

"Мы ожидаем, что в понедельник российский рынок акций будет оставаться под давлением, так как цены на нефть продолжают снижаться, тогда как из-за стремительного распространения новой волны пандемии по Европе инвесторы вынуждены уходить из акций циклических компаний в бумаги технологического сектора и компании, которые выигрывают от режима самоизоляции и удаленной работы", - пишет эксперт банка.

Также Волш отмечает, что рынки ждут решения Д. Байдена по назначению нового главы ФРС - из наиболее очевидных кандидатур на этот пост член Совета управляющих ФРС США Л. Брейнард (сторонница более мягкого подхода к монетарной политике) и действующий глава ФРС Д. Пауэлл (вероятно, займет более жесткую позиции в случае переизбрания). В четверг рынки США закрыты по случаю Дня благодарения, тогда как в пятницу они будут работать только до 13:00 EST.

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