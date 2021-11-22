Котировки акций Магнита могут снизиться до 5700 руб. в ближайшие дни - "Алго Капитал"

Котировки акций Магнита могут снизиться до уровня 5700 руб. в ближайшие дни, считает старший риск-менеджер инвесткомпании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Единственной заметно подорожавшей ликвидной акцией в пятницу стали бумаги розничной торговой сети "Магнит". Это произошло сугубо по техническим причинам. В них состоялся довольно скромный технический отскок после падения более чем на 7% днем ранее. Объективным стимулом для столь сильного движения выступила неожиданная новость о размещении 4,4% акций ритейлера посредством процедуры ускоренного формирования книги заявок. В пятницу утром стало известно, что объем размещения увеличен до 4,9% акций, а его цена составила 5700 руб. за бумагу. Кроме того, банк ВТБ продаст еще около 12,2% бумаг "Магнита" по той же цене стратегическому инвестору. Как мы видим, акции "Магнита" в пятницу закрылись дороже их оценки в рамках столь крупной сделки. Однако не исключено, что в ближайшие дни они все же сдвинутся в район 5700 руб.", - отмечает эксперт.

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