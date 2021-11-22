Возможна новая волна ослабления рубля в понедельник - BCS Express

Возможна новая волна ослабления национальной валюты в понедельник, полагает эксперт BCS Express Михаил Зельцер.

"Российский рубль продолжил ослабление, полностью утратив все завоевания последних трех месяцев. Риски реализуются. Ранее отмечались факторы, способные привести к турбулентности валютного рынка и потере планки 70 руб./$1: активизировался негативный геополитический фактор, нефть от максимумов года упала на 10%. Но сейчас добавился и фактор вероятной реструктуризации квизигосударственного долга корпорации нанотехнологий "Роснано". В такой обстановке аргументов у игроков на ослабление нацвалюты становится все больше. В качестве водораздела по-прежнему выступает планка на 74,5 руб./$1. В понедельник фон именно для рублевых активов негативный, что не исключает очередной волны ослабления нацвалюты", - отмечает эксперт.

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