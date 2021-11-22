Вероятна консолидация котировок нефти в диапазоне $77-79/барр. в ближайшее время - ПСБ

Вероятна консолидация котировок нефти в диапазоне $77-79/барр. в ближайшее время, полагает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Цена нефти в пятницу резко ушла ниже $79/барр. Brent. Основное давление оказывают спекуляции на тему распечатывания стратегических резервов нефти, а также ухудшение ситуации с коронавирусом в Европе, что ставит под вопрос перспективы по спросу. Основными претендентами на открытие резервов выступают США и КНР. Япония по закону не может продавать нефть из хранилищ для снижения цен, но в выходные сделала заявление, что готова к таким мерам. По нашим оценкам, для долгосрочного охлаждения цен на нефть и удержания их на более низких уровнях необходимо создать профицит предложения, то есть и увеличить объемы добычи в рамках квот ОПЕК+, и распечатать резервы совокупным объемом более 100 млн барр. Распечатывания одних только резервов будет недостаточно для формирования устойчивого эффекта. Полагаем, что цены на нефть пока достаточно снизились, в понедельник ждем консолидацию Brent в зоне $77-79/барр.", - пишет стратег банка.

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