Вероятно закрепление котировок нефти около $80/барр. - Sber CIB

Вероятно закрепление котировок нефти марки Brent около уровня $80 за баррель в понедельник, полагают аналитики Sber CIB.

"Цены на нефть Brent приближаются к $79 за баррель и могут закрепиться около $80. Япония и США уже на этой неделе могут объявить об использовании стратегического нефтяного резерва, но текущий уровень цен уменьшает эту вероятность", - пишут эксперты инвестбанка.

Рубль остаётся под давлением из-за политических рисков, отмечают аналитики Sber CIB. В пятницу он ослаб до 73,5 руб./$1 на фоне укрепления американской валюты и падения цен на нефть. Эксперты считают, что рубль получит поддержку со стороны экспортёров и в первой половине дня может временно приблизиться к 73 руб./$1. Ближе к вечеру курс может вернуться к 73,5руб./$1.

"Доходность рублёвого долга в начале недели может вырасти на несколько базисных пунктов. Среди факторов риска - неопределённость геополитической ситуации, перспектив инфляции в России и глобальных ставок", - указывают в Sber CIB.

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