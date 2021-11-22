Ключевые события понедельника в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события понедельника в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в понедельник в фокусе выступления представителей европейских центральных банков, статистика из еврозоны и США:

- В Австрии ожидаются выступления представителей центральных банков европейских стран.

- В еврозоне выйдут данные по настроениям потребителей, в США - отчёт по продажам жилья на вторичном рынке и индекс национальной активности от ФРБ Чикаго.

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