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22 ноября 2021 года 10:02
Давление на котировки рублевого долга может сохраниться в начале недели - ПСБ
Давление на котировки рублевого долга может сохраниться в начале текущей недели, полагает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич. Аналитик напоминает, что по итогам прошедшей недели доходности коротких и среднесрочных ОФЗ выросли до максимумов с 2018г - доходность 5-летки достигла 8,66% годовых (+39 б.п. за неделю), 10-летки - на 29 б.п. - до 8,37% годовых (максимум с марта 2020г). Основными факторами снижения котировок, на взгляд Грицкевича, выступили достаточно "жесткие" комментарии представителей ЦБ: регулятор будет рассматривать возможность повышения ставки на дальнейших заседаниях на фоне инфляционных рисков (недельная инфляция сохранила высокие темпы роста (0,2% н/н). "Доходности госбумаг уже закладывают повышение ставки до 8,5% на ближайших заседаниях, однако рынок свопов на ставку ЦБ отражает ее повышение выше 9,0%, что может сохранить давление на котировки рублевого госдолга", - прогнозирует стратег банка. В корпоративном сегменте эксперт отметил приостановку торгов на Мосбирже всеми выпусками облигаций "Роснано" на общую сумму более 70 млрд руб. - госкомпания обсудила с кредиторами возможные сценарии реструктуризации долгов. Это прецедент для квазисуверенных облигаций, который может повлечь пересмотр высоких рейтингов эмитентов, считает Грицкевич. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОБЛИГАЦИИ-ПРОГНОЗ
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