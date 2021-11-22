Цены рублевых корпоративных бондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 22 ноября. Котировки рублевых корпоративных облигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу без единой динамики. Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 снизились, в то время как Nasdaq Composite обновил исторический максимум благодаря повышению котировок акций технологических компаний. Мировые инвесторы обеспокоены тем, что очередная волна роста заболеваемости COVID-19 в Европе и новые ограничения, вводимые в связи с этим, могут негативно сказаться на восстановлении мировой экономики. Так, в Австрии с 22 ноября объявлен общенациональный локдаун. Кроме того, министр здравоохранения Германии Йенс Шпан не исключил возможности введения аналогичных мер из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью в стране и в соседней Австрии.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона не демонстрируют однонаправленной динамики в ходе торгов в понедельник. Гонконгский Hang Seng опускается на 0,4%, в то время как шанхайский Shanghai Composite прибавляет 0,7%. Народный банк Китая (НБК) сохранил неизменной базовую процентную ставку по кредитам (loan prime rate, LPR) по итогам девятнадцатого месяца подряд. Годовая LPR оставлена на уровне 3,85% годовых. Ставка по пятилетним кредитам сохранена на отметке 4,65%, сообщил НБК. Японский Nikkei прибавил по итогам торгов 0,15%. Южнокорейский Kospi увеличивается на 1,2%. Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,5%.

В свою очередь нефть дешевеет в понедельник утром после заметного падения в конце прошлой недели на растущих ожиданиях, что США, Китай и Япония начнут продажу сырья из своих резервов, чтобы опустить цены на энергоносители и сдержать инфляцию. Американский президент Джо Байден заявил, что рассматривает возможность продажи нефти из стратегического резерва (Strategic Petroleum Reserve, SPR). Кроме того, стало известно, что аналогичный шаг готовит и Пекин. В минувшие выходные японская газета Yomiuri сообщила, что Токио может сделать совместное заявление с Вашингтоном, касающееся этого вопроса, на предстоящей неделе. Между тем, введение новых карантинных ограничений в Европе показывает, что темпы роста глобального спроса на нефть могут оказаться более слабыми, чем ожидалось, и это заставляет некоторых экспертов сомневаться в том, что Штаты все же прибегнут к продаже сырья из SPR.

Стоимость январских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 МСК в понедельник составила $78,49 за баррель, что на 0,51% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на 2,35% - до $78,89 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $75,68 за баррель, что на 0,34% ниже итогового значения предыдущей сессии. На закрытие торгов в пятницу стоимость этих контрактов опустилась на 3,2% и составила $75,94 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу выросла в 1,4 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась уже вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 8,54 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,69 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 19 ноября снизился на 0,11% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 104,51 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,085%, опустившись до 724,38 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Альфа-Банк-002Р-10" (-0,67%), "ЕвроХим-001P-03" (-0,6%) и "Газпром Капитал БО-001Р-02" (-0,34%), а в лидерах повышения - облигации "Росбанк-002Р-04" (+0,27%), "Ростелеком-001P-02R" (MOEX: RTKM) (+0,1%) и "Транснефть-001P-09" (+0,09%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "КАМАЗ" (MOEX: KMAZ) установило ставку 1-го купона 2-летних "зеленых" облигаций серии БО-П09 объемом 2 млрд рублей на уровне 9,75% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению - 10,11% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 19 ноября. Техразмещение запланировано на 24 ноября. В середине октября "КАМАЗ" увеличил объем программы облигаций 001Р с 45 млрд до 60 млрд рублей, а также добавил возможность размещать "зеленые" облигации в рамках программы. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала соответствующие изменения. Планируемый выпуск будет размещен в рамках данной программы.

ООО "Биннофарм Групп" установило ставку 1-го купона 15-летних облигаций серии 001P-01 объемом 3 млрд рублей с офертой через 2 года на уровне 9,9% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению - 10,27% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 19 ноября. Техразмещение запланировано на 24 ноября. Оферентами выпуска выступают ПАО "Синтез" и АО "Алиум".

ОАО "Асфальтобетонный завод N1" планирует в конце ноября провести сбор заявок инвесторов на 3-летний выпуск облигаций серии 001Р-02 объемом до 2 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона составит не выше 12,5% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 13,1% годовых. Предварительная дата техразмещения - начало декабря. По выпуску предусмотрены ковенанты.

СФО "Симпл фин" перенесло с 22 ноября на неопределенный срок размещение облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями объемом 2 млрд рублей. Дата погашения выпуска - 15 декабря 2035 года. Облигации планировалось размещать с дисконтом к номинальной стоимости по цене, равной 990 рублей за одну бумагу, что соответствует 99% от номинальной стоимости. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 9,5% годовых.

АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) установило ставку 15-16-го купонов облигаций серии 001Р-10 в размере 8,15% годовых. Компания разместила 15-летние облигации объемом 10 млрд рублей в июне 2018 года. Ставка 1-2-го купонов установлена в размере 8% годовых. Ставка 3-16-го купонов рассчитывается исходя из ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 10-й рабочий день, предшествующий дате начала каждого нечетного купонного периода, плюс маржа (0,65%). Ставка каждого четного купонного периода равна ставке предшествующего нечетного купонного периода. По выпуску предусмотрена оферта через 4 года - в июне 2022 года.

"Московская биржа" в пятницу приостановила торги облигациями "Роснано" из-за предписания Банка России, планирует возобновить торги этими бумагами 22 ноября. Торговая площадка с 17:08 мск 19 ноября приостановила торги девятью выпусками облигаций "Роснано" общим объемом 71,5 млрд рублей. Речь идет о бумагах серий 06, 07, 08, БО-П01, БО-002P-01, БО-002P-02, БО-002P-03, БО-002P-04 и БО-002P-05. Позже в пятницу сама госкорпорация "Роснано" объявила, что провела встречу с кредиторами и крупными держателями облигаций (которая никак до тех пор не анонсировалась). "На повестке дня обсуждались финансовые результаты деятельности общества и возможные сценарии реструктуризации в интересах кредиторов. Было констатировано, что накопленный непропорциональный долг и текущая финансовая модель общества требуют корректировок. В настоящее время есть возможность выработать компромиссные варианты развития ситуации, которые позволят избежать наиболее негативных сценариев", - говорится в сообщении" Роснано".