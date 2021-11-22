Пара доллар-рубль может преодолеть отметку 74 руб./$1 в понедельник - ПСБ

Пара доллар-рубль может преодолеть отметку 74 руб./$1 в понедельник, полагает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Утро понедельника вновь создает условия для сохранения тенденции к плавному ослаблению рубля. Мы ожидаем стремления пары доллар-рубль к верхней границе диапазона 73,5-74,5 руб./$1 из-за продолжающих нисходящий тренд цен на нефть Brent, способных достичь отметку $77/барр. уже в начале недели. Поддержка рублю может прийти в конце торговой сессии в случае сохранения позитивных настроений на рынке США, а также технических факторов (национальная валюта локально выглядит перепроданной)", - пишет аналитик банка.

Эксперт напоминает, что в пятницу рубль вернулся к ослаблению, следуя за динамикой валют сырьевых экономик. Ключевым фактором давления выступило усиления падения нефтяных котировок (нефть марки Brent опустилась ниже отметки $80/барр.), способствовавшее охлаждению аппетита иностранных инвесторов к отечественным активам. Жильников подчеркивает, что рубль, однако, смог выглядеть лучше большинства валют развивающихся стран в виду внутриэкономической стабильности.

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