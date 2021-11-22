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22 ноября 2021 года 09:39

Nasdaq обновил рекорд, нефть дешевеет

Nasdaq обновил рекорд, Dow Jones и S&P 500 снизились в пятницу. Рынки акций Азии открыли неделю без единой динамики. Нефть дешевеет, цена Brent опустилась до $78,68 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу без единой динамики.

Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 снизились, в то время как Nasdaq Composite обновил исторический максимум благодаря повышению котировок акций технологических компаний.

По итогам всей прошедшей недели Dow Jones уменьшился на 1,4%, S&P 500 прибавил 0,3%, а Nasdaq вырос на 1,2%.

Инвесторы обеспокоены тем, что очередная волна роста заболеваемости COVID-19 в Европе и новые ограничения, вводимые в связи с этим, могут негативно сказаться на восстановлении мировой экономики, отмечает MarketWatch.

Так, в Австрии с 22 ноября объявлен общенациональный локдаун. Кроме того, министр здравоохранения Германии Йенс Шпан не исключил возможности введения аналогичных мер из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью в стране и в соседней Австрии.

"COVID-19 вызывает некоторое беспокойство", - сказал главный инвестиционный директор Wilmington Trust Тони Рот изданию MarketWatch. В Европе сейчас много проблем", и это вызывает опасения, что аналогичный всплеск заболеваемости может последовать и в США.

"В Европе распространяется COVID-19, в Германии и Австрии ужесточаются ограничения, и все признают, что дела идут не в том направлении, - отмечает Себастьян Гали из Nordea Asset Management. - Это влияет на настроения как на рынках, так и в домохозяйствах".

"Я думаю, что мы наблюдаем непроизвольную реакцию на объявление Австрии о карантине, которая больше отражает страх, чем реальность, - полагает старший рыночный аналитик OANDA Крейг Эрлам. - Другие страны, такие как США и Великобритания, очень неохотно будут вводить подобные меры снова и, вероятно, в случае необходимости будут применять менее серьезные шаги, если от этого нельзя будет отказаться".

Котировки акций Foot Locker Inc. (SPB: FL) рухнули на 12% по итогам торгов, несмотря на то, что ритейлер спортивной одежды и обуви зафиксировал хорошие финансовые результаты по итогам прошедшего квартала.

Бумаги разработчика программного обеспечения Workday Inc. (SPB: WDAY) подешевели на 4,2% также вопреки сильной отчетности.

Цена акций Applied Materials (SPB: AMAT) упала на 5,5%. Один из крупнейших мировых производителей оборудования в четвертом финквартале получил прибыль без учета разовых факторов и выручку ниже прогнозов рынка.

Кроме того, снизилась стоимость компаний, работающих в сфере туризма и отдыха, включая Airbnb - на 3,9%, Carnival Corp. (SPB: CCL) - на 2,2%, а также авиаперевозчиков, в том числе American Airlines Group (SPB: AAL) - на 0,6% и Delta Air Lines (SPB: DAL) - на 1,1%.

В то же время стоимость Intuit Inc. (SPB: INTU) подскочила более чем на 10% после того, как разработчик программного обеспечения для подготовки налоговых деклараций улучшил прогноз финпоказателей на текущий год.

Цена бумаг Nike Inc. (SPB: NKE) выросла на 2,1%, они выступают лидером подъема среди компонентов Dow Jones. Производитель спортивных товаров объявил о повышении размера квартальных дивидендов на 11% - до 30,5 цента на акцию.

Помимо этого, выросли котировки Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 1,7%, Amgen (SPB: AMGN) Inc. - на 1%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 0,5%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 4,1%.

Индекс Dow Jones Industrial Average в пятницу снизился на 268,97 пункта (0,75%) и составил 35601,98 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 опустился на 6,58 пункта (0,14%) - до 4697,96 пункта.

Между тем Nasdaq Composite по итогам торгов поднялся на 63,73 пункта (0,4%), составив 16057,44 пункта.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона не демонстрируют однонаправленной динамики в ходе торгов в понедельник.

Гонконгский Hang Seng опускается на 0,4%, в то время как шанхайский Shanghai Composite прибавляет 0,7%.

Народный банк Китая (НБК) сохранил неизменной базовую процентную ставку по кредитам (loan prime rate, LPR) по итогам девятнадцатого месяца подряд. Годовая LPR оставлена на уровне 3,85% годовых. В последний раз НБК снижал эту ставку в апреле 2020 года.

Ставка по пятилетним кредитам сохранена на отметке 4,65%, сообщил НБК.

Котировки акций разработчика онлайн-игр NetEase растут на 3,2%, интернет-ритейлера JD.com Inc. - на 1,9%, поддерживаемые новостью о включении их в расчет гонконгского фондового индекса Hang Seng.

В пятницу индексный провайдер HSI сообщил, что число компаний, чьи акции составляют индекс Hang Seng, увеличится с 60 до 64. Кроме NetEase и JD.com Inc. туда также войдут China Resources Beer (Holdings) Co. и ENN Energy Holdings Ltd. Помимо этого, HSI выведет из расчета индекса Hang Seng China Enterprises бумаги China Evergrande Group. Их заменят акции Innovent Biologics Inc.

Все изменения вступят в силу 6 декабря.

Бумаги китайского автопроизводителя BYD Co. Ltd. дорожают на 4,3%, его конкурента Geely Automobile Holdings Ltd. - на 3,5%.

Капитализация интернет компании Meituan уменьшается на 3,4%, технологической Xiaomi Corp. - на 1,7%. Стоимость нефтегазовых China Petroleum & Chemical Corp., PetroChina Co. Ltd. и CNOOC Ltd. падает на 2,4%, 2,3% и 1,7% соответственно.

Японский Nikkei прибавляет 0,1%.

Котировки акций производителя фотоаппаратов Nikon Corp. дорожают на 2,4%. Стоимость автопроизводителя Mitsubishi Motors Corp. растет на 1,6%, в то время как бумаги других представителей отрасли дешевеют: Mazda Motor Corp. - на 0,1%, Toyota Motor Corp. - на 1,1%, Subaru Corp. - на 0,8% и Nissan Motor Co. Ltd. - на 3,1%.

Южнокорейский Kospi увеличивается на 1,2%.

Акции производителя микросхем Samsung Electronics дорожают на 5%, его конкурента SK Hynix Inc. - на 8,1%. Капитализация автопроизводителя Hyundai Motor Co. Ltd. растет на 4,5%, Kia Corp. - на 2,2%.

Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,5%.

Бумаги нефтегазовых Woodside Petroleum, Santos Ltd. и Oil Search потеряли в цене почти по 2%. Котировки акций банков Westpac Banking Corp., Commonwealth Bank of Australia и Australia & New Zealand Banking Group Ltd. снизились на 2,3%, 1,9% и 2% соответственно.

Нефть дешевеет в понедельник на растущих ожиданиях, что США, Китай и Япония начнут продажу сырья из своих резервов, чтобы опустить цены на энергоносители и сдержать инфляцию.

Ранее сообщалось, что американский президент Джо Байден рассматривает продажу нефти из стратегического резерва (Strategic Petroleum Reserve, SPR). Кроме того, на прошлой неделе стало известно, что аналогичный шаг готовит Пекин.

В минувшие выходные японская газета Yomiuri сообщила, что Токио может сделать совместное заявление с Вашингтоном, касающееся этого вопроса, на предстоящей неделе.

Законодательство Японии не разрешает продажу нефти из резервов с целью снижения цен, однако, по данным газеты, запасы как государства, так и частного сектора превышают минимум, определенный законом. Источники газеты отмечают, что власти страны рассматривают возможность продажи части избыточных резервов.

Стоимость январских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК в понедельник составляет $78,68 за баррель, что на $0,21 (0,27%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на $2,9 (2,35%) - до $78,89 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $75,82 за баррель, что на $0,12 (0,16%) ниже итогового значения предыдущей сессии. На закрытие торгов в пятницу стоимость этих контрактов опустилась на $2,47 (3,2%) и составила $75,94 за баррель.

Между тем, введение новых карантинных ограничений в Европе показывает, что темпы роста глобального спроса на нефть могут оказаться более слабыми, чем ожидалось, и это заставляет некоторых экспертов сомневаться в том, что Штаты все же прибегнут к продаже сырья из SPR.

"США ведут разговоры об этом уже несколько недель, но пока так ничего и не произошло", - отмечает основатель Vanda Insights Вандана Хари. "Тот факт, что Вашингтон ничего не предпринял, пока нефть была на многолетних максимумах, говорит, что они вряд ли сделают этот шаг. Цены на нефть опускаются на фоне введения новых ограничений в Европе. Это значит, что давление на рынок ослабевает", - отмечает она.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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