Индекс Мосбиржи начнет торги в понедельник, скорее всего, в диапазоне 4105-4030п - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в понедельник, скорее всего, в диапазоне 4105-4030 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным изменением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 4105-4030 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 4000, 3980 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 4040, 4050 пунктов. После близкого к нейтральному открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние временной консолидации. Этому способствует смешанное утреннее состояние внешнего фона", - прогнозирует старший риск-менеджер инвесткомпании Виталий Манжос.

На взгляд эксперта, во второй половине дня участники российских торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США. Косвенное влияние на локальный рынок акций, по мнению Манжоса, способна оказать вечерняя публикация октябрьской статистики по продажам на вторичном рынке жилья в США (18:00 МСК).

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