Возможно преобладание продаж на рынке акций РФ в понедельник - "Алор Брокер"

Возможно преобладание продаж на российском рынке акций в понедельник, полагает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Нам кажется, что пришло время коррекции. Российский рынок акций в этом году очень долгое время был в числе наиболее растущих. Но сейчас поводов для продолжения подъема нет. Начало ужесточения денежно-кредитной политики ФРС неизбежно приведет к снижению цен на сырьевые ресурсы. Повышение ставки ЦБР делает все более и более интересными вложения в безрисковые инструменты и будет увеличивать стоимость обслуживания долгов бизнеса. Поэтому неудивительно, что в таких условиях любой негативный повод приводит к фиксации среднесрочной прибыли", - пишет эксперт.

На взгляд Антонова, техническая картина по индексу Мосбиржи "медвежья". Индикатор пробил вниз восходящий канал от начала этого года. "Теперь вполне вероятно формирование нисходящего тренда, но падения будут сопровождаться периодическими отскоками. Не исключено, что один из них мы увидим сегодня, из-за излишней перепроданности рынка в пятницу", - считает аналитик.

По мнению Антонова, в понедельник интересен Сбербанк, который вошел в зону сильной поддержки. Последние дни акции банка торговались слабее рынка, при этом бумага фундаментально сильная. При улучшении внешнего фона она может отскочить на 2-3%, полагает эксперт.

По-прежнему позитивно смотрит аналитик инвесткомпании на золотодобытчиков - акции этого сектора стоит оставлять в портфелях, считает он. Рост инфляционных рисков и увеличение заболеваемости коронавирусом может в любое время спровоцировать начало нового ралли в золоте, полагает Антонов.

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