Торговый диапазон по паре доллар/рубль в ближайшие дни составит 72-74 руб./$1 - Банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре доллар/рубль в ближайшие дни составит 72-74 руб./$1, а по паре евро/рубль - 82-84 руб./EUR1, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

"Рекордно высокие цены на природный газ в Европе могут оказать поддержку российскому рублю, однако перевесить это преимущество могут геополитические риски, - полагает эксперт. - Цены на нефтяном рынке идут в противовес рублю. Участники рынка опасаются негативного влияния на цены возможного "распечатывания" стратегических запасов странами - крупнейшими потребителями нефтяного сырья, на что накладывается текущая восходящая динамика доллара, в котором выражены цены на нефть. Евро и EM-валюты развивающихся стран слабеют на фоне нового всплеска заболеваний коронавирусом в странах еврозоны. В ответ на это в некоторых странах возобновляются ограничения. Ухудшение эпидемиологической обстановки в Европе отдаляет сроки нормализации денежно-кредитной политики в еврозоне, тогда как от ФРС США рынки ждут начала повышения ставок по доллару и более быстрого ужесточения политики".

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