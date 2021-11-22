Вероятно нейтральное начало торгов по индексу Мосбиржи в понедельник - BCS Express

Вероятно нейтральное начало торгов по индексу Мосбиржи в понедельник на сложившемся к утру смешанном внешнем фоне, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.

"Внешний фон в понедельник с утра смешанный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии в пятницу незначительно снизились. Азиатские рынки торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 растут на 0,2%, нефть Brent теряет 0,6% и находится около $78,4. С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи пройдет вблизи уровня закрытия пятницы", - прогнозирует эксперт.

Галактионов указывает, что с технической точки зрения индекс Мосбиржи без задержки проскочил зону 4060-4080 пунктов, притормозив лишь в районе 4000-4010 пунктов. "Здесь круглое число совпадает с нижней границей восходящего канала, что обуславливает наличие сильной поддержки. При улучшении сентимента инструмент может отскочить в район 4080-4100 пунктов, но о завершении коррекции говорить пока рано. В случае спуска ниже 4000 пунктов цели могут сместиться в район 3890-3900 пунктов", - отмечает аналитик инвесткомпании.

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