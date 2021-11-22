22 ноября 2021 года 09:30
Утренние прогнозы: торги российскими акциями в понедельник начнутся, скорее всего, в минусе
Аналитики отмечают, что на открытии торгов в понедельник на рынке акций РФ наиболее вероятно умеренное снижение на сложившемся к утру внешнем фоне.
BCS Express (Игорь Галактионов): "Внешний фон в понедельник с утра смешанный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии в пятницу незначительно снизились. Азиатские рынки торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 растут на 0,2%, нефть Brent теряет 0,6% и находится около $78,4. С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи пройдет вблизи уровня закрытия пятницы".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Нам кажется, что пришло время коррекции. Российский рынок акций в этом году очень долгое время был в числе наиболее растущих. Но сейчас поводов для продолжения подъема нет. Начало ужесточения денежно-кредитной политики ФРС неизбежно приведет к снижению цен на сырьевые ресурсы. Повышение ставки ЦБР делает все более и более интересными вложения в безрисковые инструменты и будет увеличивать стоимость обслуживания долгов бизнеса. Поэтому неудивительно, что в таких условиях любой негативный повод приводит к фиксации среднесрочной прибыли".
"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным изменением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 4105-4030 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 4000, 3980 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 4040, 4050 пунктов. После близкого к нейтральному открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние временной консолидации. Этому способствует смешанное утреннее состояние внешнего фона".
Промсвязьбанк (Владимир Соловьев): "По состоянию на утро понедельника ситуация на мировых рынках оценивается нами как слабо негативная.Ожидаем, что российский рынок сегодня продолжит снижаться ввиду слабого внешнего фона, а индекс Мосбиржи может опуститься ниже 4000 пунктов".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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