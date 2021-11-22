Рубль утром умеренно укрепляется к доллару и евро на фоне приостановившей падение нефти

Москва. 22 ноября. Доллар США и евро умеренно снижаются на "Московской бирже" в понедельник утром; рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне приостановившей падение нефти (в пятницу нефтяные котировки упали на 2,9-3,7%, что вызвало заметную просадку курса нацвалюты).

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,215-73,545 руб./$1, по итогам первых полутора минут торгов курс составил 73,3425 руб./$1 (-10,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 82,66 руб./EUR1 (-35,5 коп. к закрытию пятницы). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 21,6 коп. к уровню закрытия 19 ноября, до 77,54 рубля.

Доллар при этом оказался на 58,08 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 7,55 коп. выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", укрепление рубля к доллару и евро на старте торгов 22 ноября обусловлено, прежде всего, улучшением ситуации на мировых нефтяных площадках, где после заметного падения в конце прошлой недели наметилась стабилизация. Кроме того, поддержку нацвалюте оказывает и фактор отсутствия новых негативных сообщений на геополитическую тематику. Вместе с тем ситуация на мировых рынках капитала остается неоднозначной из-за очередной волны роста заболеваемости COVID-19 во многих регионах мира и новых ограничений, вводимых в связи с этим, что в итоге сдерживает рубль от более заметного укрепления.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $78,85 за баррель, что всего на 0,05% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени не изменилась по отношению к закрытию 19 ноября и составила $75,94 за баррель. По итогам торгов 19 ноября нефтяные котировки упали на 2,9-3,7%, что негативно сказалось на динамике нацвалюты в конце прошлой недели.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник демонстрируют разнонаправленную динамику: японский Nikkei 225 снижается на 0,1%, в то время как китайский CSI 300 растет на 0,53%. При этом фьючерс на американский индекс S&P 500 прибавляет порядка 0,3%.

Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу без единой динамики. Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 снизились, в то время как Nasdaq Composite обновил исторический максимум благодаря повышению котировок акций технологических компаний. Мировые инвесторы обеспокоены тем, что очередная волна роста заболеваемости COVID-19 в Европе и новые ограничения, вводимые в связи с этим, могут негативно сказаться на восстановлении мировой экономики. Так, в Австрии с 22 ноября объявлен общенациональный локдаун. Кроме того, министр здравоохранения Германии Йенс Шпан не исключил возможности введения аналогичных мер из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью в стране и в соседней Австрии.