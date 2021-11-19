Рубль вечером дешевеет к доллару и евро на фоне падающей нефти и ухода инвесторов от риска

Москва. 19 ноября. Доллар и евро продолжают укрепляться на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне падающей нефти и выхода инвесторов из рисковых активов.

Курс доллара США составил 73,4 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 35 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 83,05 руб./EUR1, подорожав на 18,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 27,58 копейки - до 77,74 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на вечерних торгах на фоне активно дешевевшей нефти, геополитических рисков вокруг РФ, а также заметного ухудшения эпидемиологической обстановки в Европе.

Конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон накануне вечером внесли в Палату представителей Конгресса США предложение не признавать президента России Владимира Путина главой российского государства, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году.

Документ в случае принятия будет носить характер рекомендации.

В Кремле назвали беспрецедентной данную инициативу конгрессменов США. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, документ является демонстрацией того, что США официально вмешиваются во внутренние дела других государств.

Тем временем, исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель заявила, что намерена обсудить с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом Россию. По ее словам, аспектами переговоров станут российские войска на границе с Украиной, а также ситуация на белорусско-польской границе. Сам Столтенберг заявил о готовности альянса вести диалог с Россией с целью снижения напряженности в отношениях.

Доллар демонстрирует более заметные темпы подъема к рублю, нежели евро, на ожиданиях, что Федеральная резервная система (ФРС) США повысит ставки раньше, чем планируется, на фоне сохраняющегося инфляционного давления и позитивных статданных.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Чарльз Эванс на этой неделе сказал, что инфляция в Штатах оказалась более устойчивой, чем можно было ожидать.

"Теперь я вынужден признать, что это продолжается дольше, чем я ожидал", - сказал Эванс в ходе беседы с представителями организации Mid-Size Bank Coalition of America.

Тем временем президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс накануне высказался в защиту новой стратегии ФРС в отношении инфляции, которая, по мнению ее критиков, мешает Федрезерву принимать очевидные меры для сдерживания инфляции в США.

Тем временем, председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что ЕЦБ не следует спешить с ужесточением денежно-кредитной политики даже в условиях "нежелательной и болезненной" инфляции.

"Мы понимаем, что высокая инфляция ограничивает реальные доходы населения, особенно людей с самыми низкими доходами", - отметила она. Тем не менее, по ее словам, основные факторы, способствующие усилению инфляции, - проблемы в цепочках поставок и рост цен энергоносителей, ослабнут в среднесрочной перспективе.

"Нам не следует бросаться преждевременно ужесточать политику, когда мы сталкиваемся с инфляционными шоками, спровоцированными проблемами в цепочках поставок, - заявила Лагард. - В момент, когда покупательная способность уже страдает в результате роста стоимости энергоносителей и расходов на бензин, несвоевременное ужесточение политики повлечет за собой нежелательные последствия для экономики".

Потребительские цены в еврозоне в октябре выросли на 4,1% в годовом выражении - максимальными темпами с 2008 года. В ЕЦБ, однако, считают усиление инфляции временным и ожидают ее ослабления в 2022 году.

Негативное влияние на настроения глобальных инвесторов и их желание рисковать оказала очередная волна заболеваемости COVID-19 в Европе, а также введение новых локдаунов.

Правительство Австрии в пятницу объявило десятидневный локдаун в стране, который может быть впоследствии продлен еще на 10 дней. В начале этой недели Австрия стала первой европейской страной, которая ввела ограничения на передвижения людей, не сделавших прививку от COVID-19. В республике зафиксирован самый низкий уровень вакцинации в регионе - 65%.

Министр здравоохранения страны Йенс Шпан также не исключил возможности введения общенационального локдауна. По словам Шпана, в настоящее время ситуация стала еще серьезней, чем была неделю назад. Ранее на неделе в Германии был побит рекорд по количеству заболевших в день - более 65 тыс. человек.

Цены на нефть эталонных марок усилили падение в ходе вечерних торгов в пятницу. Рынок нефти продолжает реагировать на сигналы о том, что США и Китай готовятся приступить к продаже сырья из стратегических резервов, несмотря на предупреждение экспертов, что высвобождение нефти из резервов ведущих стран будет иметь лишь временный эффект.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:02 МСК в пятницу упала на 2,65% - до $79,08 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на 2,67% - до $76,32 за баррель.

Кроме того, рынок обеспокоен новой волной заболеваемости COVID-19 в Европе, а также введением новых локдаунов, что может сказаться на спросе на энергоресурсы.

"Российская валюта не может сопротивляться испортившемуся сентименту на российском фондовом рынке, теряя около 0,5% на фоне всплеска геополитических рисков. Давление на рубль также оказывает снижение нефтяных котировок - сегодня ниже $80 из-за обсуждения распечатывания стратегических запасов нефти США и КНР, а также опасений новой волны коронавирусной инфекции - Австрия с понедельника вводит локдаун для всех жителей страны на 10 дней, а в Германии не исключают подобных мер. Росту рубля также препятствует увеличение покупок валюты Минфином на 10 млрд рублей в рамках бюджетного правила", - прокомментировала "Интерфаксу" ситуацию на рынке старший аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова.

"Рубль завершает неделю под давлением цены на нефть. К вечеру котировки марки Brent теряли в стоимости более 2%, а в течение дня опускались ниже $78,2 за баррель, обновив минимум с 1 октября текущего года. Причиной бегства от риска стали преимущественно новости об ухудшающейся эпидемиологической обстановке в Европе. В частности, Австрия заявила о введении общенационального локдауна, аналогичные планы высказал Минздрав Германии, а Норвегия ужесточила антиковидные ограничения для въезжающих в страну. (. . .) В то же время пока дальнейшее продвижение доллара вверх будет сдерживаться платежами в бюджет. Так, в среду и четверг на предстоящей неделе пройдут основные налоговые платежи, и текущие уровни по USD (который близок к одномесячному максимуму) представляются весьма привлекательными для продажи валютной выручки", - говорит начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 15,95 копейки, до 72,7617 руб./$1, и увеличил курс евро на 32,62 копейки, до 82,5845 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" увеличился в пятницу на 25,56 копейки по отношению к четвергу и составил 73,0617 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 26,55 копейки и составил 73,2148 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 957,403 млн, из которых $1 млрд 92,354 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 865,049 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 25,49 копейки, до 82,6224 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 10,84 копейки и составил 82,7721 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR699,148 млн, из которых EUR208,067 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR491,081 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов по преимуществу немного опустились в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" упала на 4 базисных пункта (б.п.) - до 7,61% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 1 б.п. - до 7,75% годовых. Ставка на срок 1 месяц отступила также на 1 б.п. - до 7,99% годовых, ставка на срок 3 месяца осталась на прежнем уровне - 8,52% годовых, ставка на срок 6 месяцев снизилась на 1 б.п. - до 8,66% годовых.