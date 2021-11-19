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19 ноября 2021 года 19:21

Рынок акций РФ на неделе упал вслед за нефтью, индекс Мосбиржи откатился к 4000п

Рынок акций РФ на неделе продолжил снижение вслед за подешевевшей нефтью (Brent упала ниже $80 за баррель) на опасениях, что инициатива США высвободить нефть из стратегических резервов найдет поддержку среди экспортеров в Азии. Также настроения покупателей оставались подавленными из-за геополитической напряженности в Европе и ожиданий ужесточения монетарной политики Федрезерва США в условиях ускорения инфляции. Индекс Мосбиржи откатился в район 4000 пунктов, а индекс РТС упал ниже 1725 пунктов (уровень конца сентября).

По данным EPFR Global, чистый приток капитала в российские акции со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) в период с 11 по 17 ноября составил $15 млн против $10 млн оттока неделей ранее. В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован приток средств в размере $70 млн по сравнению с оттоком $30 млн на предыдущей неделе (семь недель притоков из последних восьми).

В период с 15 по 19 ноября индекс МосБиржи снизился на 2,6% и составил 4016,47 пункта, индекс РТС потерял 3,4% и достиг 1723,74 пункта на фоне роста доллара до 73,42 руб./$1 (+0,53 рубля) и подешевевшей январской нефти Brent до $79,14 за баррель (-3,4%).

Неделя на рынке акций РФ началась с попыток роста благодаря позитивным сигналам с внешних фондовых площадок и ослаблению геополитической напряженности, подъем сдерживался снижением нефти (Brent ушла ниже $81 за баррель); индекс МосБиржи после локального тестирования 4160 пунктов сполз к закрытию к 4135 пунктам во главе с "Русалом" (-3%) и упавшим после ралли "Сургутнефтегазом" (-3,3%).

Москва была втянута в миграционный конфликт между ЕС и Белоруссией, а ЕС был обеспокоен сообщениями США о движении российских войск близ границы с Украиной. Нефть подешевела на фоне укрепления доллара и сообщений о том, что администрация президента США Джо Байдена может задействовать нефть из стратегического нефтяного резерва страны.

Совет директоров "Газпром нефти" (+3%) рекомендовал дивиденды за 9 месяцев 2021 года в размере 40 рублей на обыкновенную акцию (дата закрытия реестра акционеров под дивиденды - 28 декабря). Выручка сервиса HeadHunter (+11,8% АДР) в III квартале выросла в 2 раза в годовом выражении и составила 4,7 млрд рублей, что превысило ожидания. HeadHunter вновь повысил прогноз по росту выручки на 2021 год, ожидая увеличения этого показателя на 81-84% (ранее компания повысила прогноз по росту выручки до 63-68%).

Во вторник рынок акций РФ просел на фоне сохраняющихся геополитических рисков из-за ситуации на польско-белорусской границы, а также слабости нефти (Brent откатилась ниже $82 за баррель), в то время как настроения на внешних фондовых площадках улучшилось благодаря статистике из США. Индекс МосБиржи просел в район 4120 пунктов, индекс РТС упал ниже 1770 пунктов на фоне ослабления рубля.

Розничные продажи в США в октябре выросли на 1,7%, при прогнозах роста на 1,2-1,4% после сентябрьского подъема на 0,7%. Объем промпроизводства в США в октябре увеличился на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем, при прогнозах роста на 0,7%. Нефть снизилась после выхода ежемесячного обзора Международного энергетического агентства (МЭА), которое ожидает роста мировой добычи нефти на 1,5 млн б/с до конца года. При этом МЭА отметило, что новые волны COVID-19 в Европе, спад промышленной активности и повышение цен на нефть станут сдерживающими факторами для рынка.

В среду рынок акций РФ подрос по индексам на подорожавших бумагах "Газпрома" (+4,2%), подогретых ростом цен на газ в Европе и подтверждением агентством Fitch рейтинга концерна на уровне "BBB" со "стабильным" прогнозом. Индекс МосБиржи поднялся к 4150 пунктам, а индекс РТС превысил 1800 пунктов за счет укрепления рубля, при этом раллировали расписки Ozon (+8,2%) после повышения JPMorgan рекомендации для АДР Ozon с "нейтрально" до "выше рынка" и прогнозной цены до $60 за штуку.

Накануне Федеральное сетевое агентство Германии сообщило, что приостановило процедуру сертификации "Северного потока 2" до завершения создания дочерней компании швейцарской Nord Stream 2 AG для эксплуатации национального участка магистрали и передачи ей основных активов и кадровых ресурсов. МИД РФ в среду выразил уверенность, что сроки завершения процесса сертификации газопровода "Северный поток 2" не изменятся.

Нефть в среду оставалась под давлением на новостях, что администрация президента США Байдена, рассматривающая возможность продажи нефти из стратегического резерва (Strategic Petroleum Reserve, SPR), пытается привлечь к аналогичным действиям Китай. Вышедшая вечером статистика Минэнерго США о сокращении запасов сырья не смогла подогреть рост нефтяных цен.

В четверг рынок акций РФ упал к уровням начала октября на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры после выхода в США неплохой статистики, а также из-за слабости нефти (Brent проторговывала рубеж $80 за баррель на ожиданиях продаж сырья Штатами из стратегического резерва). Индекс МосБиржи упал ниже 4095 пунктов, индекс РТС - в район 1760 пунктов; дорожавший днем "Газпром" также развернулся вниз, что лишило индексы поддержки, а лидировал в откате перегретый ранее без новостей "Сургутнефтегаз" (-7,8%).

Чистая прибыль "Газпром нефти" (-1,3%) по МСФО в III квартале выросла на 5% ко II кварталу (до 139,7 млрд рублей), за 9 месяцев прибыль выросла в 10 раз и составила 357 млрд рублей, при этом показатели оказались на уровне прогнозов.

Число новых заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе составило 268 тыс., тогда как эксперты ожидали снижения до 260 тыс. с предыдущего уровня 267 тыс. Индекс деловой активности Филадельфии в ноябре вырос до 39 пунктов, при прогнозах роста до 24 пунктов с октябрьского уровня 23,8 пункта.

Упали акции "Мечела" (-11,6% и -5,8% "префы") на фоне отчетности компании. "Мечел" в III квартале снизил добычу угля на 1% к предыдущему кварталу (до 2,93 млн тонн), за 9 месяцев 2021 года объем добычи угля упал на 37% в годовом выражении (до 8,554 млн тонн). Чистая прибыль "Мечела" в III квартале упала на 11% ко II кварталу (до 21,3 млрд рублей). Продажи концентрата коксующегося угля в III квартале сократились на 30% в связи со снижением добычи угля на разрезе "Нерюнгринский".

ПАО "Группа Черкизово" (-4,4%) в III квартале сократило чистую прибыль по МСФО на 45,9% в годовом выражении, до 2,45 млрд рублей. Выручка группы за квартал увеличилась на 24,5% (до 39,504 млрд рублей), а за 9 месяцев - на 22% (до 112,6 млрд рублей).

Утром в пятницу рынок акций РФ отскочил вверх вслед за нефтью (Brent превышала $82 за баррель), индекс МосБиржи поднимался в район 4130 пунктов, однако уверенной поддержки покупателей рынки не получили в преддверии выходных. В итоге индекс МосБиржи откатился к закрытию торгов в район 4000 пунктов, а индекс РТС опустился ниже 1725 пунктов на фоне ослабления рубля, нефть Brent упала к $79 за баррель.

Упали акции "Магнита" (-4,8%, до 5957 рублей) на новостях о продаже банком ВТБ (-0,9%) своего пакета ритейлера по цене ниже рынка. Цена размещения акций "Магнита" из пакета ВТБ, которое проводилось в формате ускоренного букбилдинга (АВВ), составила 5700 руб. за бумагу, как и ожидалось. Размер пакета "Магнита", реализуемого ВТБ в рамках АВВ, был увеличен с 4,4% до 4,9%, Marathon купит 12,4% и доведет долю до 29,2%.

Reuters сообщило со ссылкой на свои источники, что президент Байден призвал Индию и Японию рассмотреть возможность продажи сырья из резервов, чтобы ослабить давление на рынок нефти.

В период с 15 по 19 ноября среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" хуже рынка выглядели бумаги "Мечела" (-17%), "Распадской" (-10%), "Сургутнефтегаза" (-10%); лучше рынка оказались акции "ВСМПО-Ависма" (+23%), "Акрона" (+17%), расписки Ozon (+11%).

Динамика рынка акций РФ в третьей декаде ноября будет определяться колебаниями нефти и металлов, а также статданными и корпоративными новостями (за III квартал отчитаются "TCS Group, "ЛУКОЙЛ", дадут рекомендации по дивидендам "Норникель" и "Татнефть"). Инвесторы могут продолжить фиксировать прибыльные позиции на фоне сокращения программ стимулирования в США. Для индекса МосБиржи коридор колебаний может составить 3930-4100 пунктов, для индекса РТС - 1650-1800 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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