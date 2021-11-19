"Финам" рекомендует держать акции МКБ с целью 6,85 руб

"Финам" позитивно оценивает финансовый отчет МКБ на III квартал и 9 месяцев 2021г и подтверждает рекомендацию "держать" для акций банка с целевой ценой 6,85 руб., говорится в комментарии инвесткомпании.

"Чистая прибыль Московского кредитного банка (МКБ) в III квартале выросла на 41,4% (г/г) до 11,28 млрд руб., а по итогам января-сентября в целом - на 45,2% до 24,83 млрд руб., при этом рентабельность капитала увеличилась на 2,9 п. п. и достигла 16%. Хороший результат стал следствием заметного роста доходов по основным направлениям деятельности, а также стабилизации качества кредитного портфеля, что позволило существенно сократить расходы на кредитный риск", - отмечает аналитик Игорь Додонов.

Позитивное влияние на прибыль, по мнению эксперта, также оказало резкое сокращение отчислений в резервы по кредитному портфелю - на 72,2% (г/г) до 4,41млрд руб., что было обусловлено улучшением экономической ситуации в стране. При этом стоимость кредитного риска упала на 2,1 п. п. по сравнению с январем-сентябрем 2020г и составила 1%.

"Качество кредитного портфеля МКБ остается стабильно высоким, - указывает Додонов. - Так, доля NPLs (просрочка 90 дней и более) в совокупном кредитном портфеле с начала года сократилась на 1,1 п.п. до 2%, а коэффициент покрытия неработающих кредитов резервами составил 187,9%. Норматив достаточности капитала 1-го уровня на конец III квартала составил 14,9% против 15% в конце 2020г.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.