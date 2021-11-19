.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены евробондов РФ за неделю снизились на фоне роста геополитических рисков и падения нефти
.
ГЛАВНОЕ
ВВП России в 3-м квартале вырос на 4,3%
Российская экономика в 3-м квартале выросла на 4,3% после скачка на 10,5% во 2-м, свидетельствуют предварительные данные Росстата. Минэкономразвития оценивало повышение ВВП в июле-сентябре на уровне 4%
 
Темпы роста ВВП РФ в 4-м квартале замедлятся до около 3%, считают в Минэкономразвития
Минэкономразвития прогнозирует замедление годовых темпов роста ВВП РФ в 4-м квартале до около 3% с 4,3% в 3-м квартале на фоне более высокой базы конца 2020 года, заявила в интервью "Интерфаксу" замглавы Минэкономразвития Полина Крючкова, курирующая...
 
Соцвыплаты после индексации прожиточного минимума вырастут для 16 млн россиян
Индексация прожиточного минимума повысит социальные выплаты для 16 млн россиян, сообщила в четверг вице-премьер Татьяна Голикова. "В общем повышение этих выплат затронет порядка 16 млн наших граждан", - сказала Голикова в эфире телеканала "Россия...
 
Средняя ставка по ипотеке к концу года может превысить 10%
Средние ипотечные ставки в России превысили допандемийный уровень. Так, показатель на новостройки (без учета льготных программ) вырос до 8,87%, на вторичное жилье - до 9,26%, на рефинансирование - до 8,66%, сообщил "Известиям" руководитель...
 
19 ноября 2021 года 18:34

Цены евробондов РФ за неделю снизились на фоне роста геополитических рисков и падения нефти

Москва. 19 ноября. Котировки российских еврооблигаций за неделю умеренно снизились на фоне падения нефти и роста геополитических рисков из-за миграционного кризиса, сложившегося на границе Белоруссии со странами ЕС, а также сообщений западных СМИ о перемещении российских войск вблизи границ с Украиной. При этом США, проявив "излишнюю инициативу", выступили с предупреждением о возможных планах России якобы скорого вторжения на Украину, отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские казначейские обязательства (US Treasuries) продемонстрировали по итогам пяти дней в целом боковую динамику, что привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов, причем более заметным расширение спредов было в "коротком" сегменте рынка.

Тенденция к ценовому снижению в секторе российских евробондов сформировалась в первый же торговый день недели, чему способствовала, прежде всего, нестабильность мировых рынков капитала, в том числе заметное падение нефтяных цен.

Во вторник негативная динамика отечественных евробондов сохранилась на фоне новой волны повышения базовых процентных ставок, что негативно влияло на динамику суверенных облигаций практически всех emerging markets. Кроме того, дополнительное давление на российские бумаги оказывали возросшие геополитические риски из-за миграционного кризиса на белорусско-польской границе, а также вследствие распространяемых западными СМИ слухов о якобы готовящемся нападении России на Украину.

Котировки российских суверенных еврооблигаций в середине недели вновь продемонстрировали снижение, отыгрывая как нестабильную динамику базовых активов, так и возросшие геополитические риски. Мировые долговые рынки находились под влиянием начавшегося процесса сворачивания программы выкупа активов Федрезервом США и ожиданий повышения базовых процентных ставок уже в следующем году. Таким образом, поток дешевой ликвидности, ранее поступавший на мировые рынки, уже начал сокращаться, а в следующем году ожидается даже "подорожание" долларового фондирования, что в целом является негативным фактором для emerging markets.

В четверг активность продавцов несколько снизилась, цены российских евробондов смогли немного скорректироваться вверх. При этом рынок базовых активов немного просел в цене после публикации в США данных по заявкам на пособие по безработице, которые продемонстрировали дальнейшее восстановление американского рынка труда и, соответственно, дают все основания Федрезерву для ужесточения денежно-кредитной политики. В свою очередь, отечественные бумаги вели себя более стабильно благодаря локальному отскоку нефтяных цен.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 1 тыс. - до 268 тыс. человек, сообщается в отчете министерства труда США. Это минимальный показатель с марта 2020 года. Неделей ранее число обращений составило 269 тыс., а не 267 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали снижения числа заявок до 260 тыс. Среднее число заявок за последние четыре недели, менее волатильный показатель, сократилось до 272,75 тыс. по сравнению с 278,5 тыс. неделей ранее. Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 6 ноября, уменьшилось до 2,08 млн с пересмотренных 2,209 млн в предыдущую неделю. Эксперты в среднем ожидали снижения этого показателя до 2,12 млн.

В последний день недели "длинные" выпуски российских еврооблигаций продолжили плавно восстанавливаться в цене благодаря заметному улучшению ситуации на рынке базовых активов - US Treasuries; при этом краткосрочные и среднесрочные евробонды РФ не демонстрировали ярко выраженной динамики. Котировки же американских облигаций смогли не только отыграть предыдущие потери, но и вышли в небольшой плюс по итогам недели, в то время как российские евробонды остались в умеренном минусе на фоне сохраняющихся опасений обострения взаимоотношений между РФ и западными странами. Так, президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад обостряет ситуацию и очень поверхностно относится к предупреждениям России не переходить "красные линии". По его словам, "западные партнеры обостряют ситуацию поставками Киеву летального современного вооружения, проведением провокационных военных маневров в Черном море, да и не только, но в других регионах, близких к нашим границам". "Мы постоянно высказываем наши озабоченности по этому поводу, говорим о "красных линиях"", - отметил президент России.

Еврооблигации России с погашением в 2043 году снизились в цене за пять дней на 0,92%, до 135,21% от номинала (их доходность выросла на 6,5 базисного пункта - до 3,54% годовых), бумаги с погашением в 2042 году подешевели на 0,25%, до 130,26% от номинала (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился за неделю на 3 базисных пункта и составил 202 базисных пункта). Евробонды РФ с погашением в 2047 году снизились в цене на 0,83% - до 126,6% от номинала (доходность выросла на 6 базисных пунктов, до 3,64% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году потерял в стоимости 0,74%, подешевев до 109,197% от номинала (доходность выросла на 14 базисных пунктов и 19 ноября составила 2,33% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели за неделю на 0,71%, до 111,16% от номинала (их доходность выросла на 16 базисных пунктов, до 2,14% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году снизился в цене на 0,24% - до 106,85% от номинала (их спред к US Treasuries расширился на 15 пунктов и составил 77 базисных пунктов). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась по итогам недели на 0,47%, составив 115,07% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries расширился на 20 пунктов - до 102,5 базисного пункта).

Котировки валютных гособлигаций России на следующей неделе могут приостановить падение и перейти к боковой динамике на фоне как прогнозируемой стабильной ситуации на мировых рынках капитала, так и снижения геополитической напряженности вокруг России, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". По мнению экспертов, стабилизации ситуации в секторе отечественных евробондов, прежде всего, будет способствовать постепенное снижение накала геополитического давления на Россию; поддержку мировым долговым рынкам будет оказывать в целом "голубиный" настрой представителей мировых центробанков, в том числе Федрезерва США.


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
19 ноября 2021 года 19:40
Рубль вечером дешевеет к доллару и евро на фоне падающей нефти и ухода инвесторов от риска
Москва. 19 ноября. Доллар и евро продолжают укрепляться на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне падающей нефти и выхода инвесторов из рисковых активов.    читать дальше
.
19 ноября 2021 года 19:21
Рынок акций РФ на неделе упал вслед за нефтью, индекс Мосбиржи откатился к 4000п
Рынок акций РФ на неделе продолжил снижение вслед за подешевевшей нефтью (Brent упала ниже $80 за баррель) на опасениях, что инициатива США высвободить нефть из стратегических резервов найдет поддержку среди экспортеров в Азии. Также настроения покупателей оставались подавленными из-за геополитической напряженности в Европе и ожиданий ужесточения монетарной политики Федрезерва США в условиях ускорения инфляции. Индекс Мосбиржи откатился в район 4000 пунктов, а индекс РТС упал ниже 1725 пунктов (уровень конца сентября).    читать дальше
.
19 ноября 2021 года 19:12
Рынок акций РФ завершил неделю откатом к уровням почти 2-месячной давности вслед за нефтью
Москва. 19 ноября. Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю снижением под давлением упавшей нефти (Brent откатилась к $79 за баррель) и фондовой Европы, а также на фоне геополитической напряженности; индексы Мосбиржи и РТС откатились к уровням почти 2-месячной давности, причем первый смог удержаться выше рубежа 4000 пунктов за счет ослабления рубля.    читать дальше
.
19 ноября 2021 года 18:56
"Финам" рекомендует держать акции МКБ с целью 6,85 руб
"Финам" позитивно оценивает финансовый отчет МКБ на III квартал и 9 месяцев 2021г и подтверждает рекомендацию "держать" для акций банка с целевой ценой 6,85 руб., говорится в комментарии инвесткомпании. "Чистая прибыль Московского кредитного банка (МКБ) в III квартале выросла на 41,4% (г/г) до...    читать дальше
.
19 ноября 2021 года 18:33
"ВТБ Мои Инвестиции" открыли торговую идею: продавать акции Распадской с целью 300 руб
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" открыли торговую идею: "продавать акции "Распадской" с прогнозной ценой 300 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 2 месяца, отмечается в комментарии инвестиционной платформы. Эксперты указывают на следующие аргументы в пользу продажи бумаг компании: - Выпуск...    читать дальше
.
19 ноября 2021 года 18:11
Пара доллар/рубль может приблизиться к отметке 74 руб./$1 в начале следующей недели - ПСБ
Пара доллар/рубль может приблизиться к отметке 74 руб./$1 в начале следующей недели, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников. "Мы считаем, что в начале следующей недели пара доллар-рубль может инерционно приблизиться к отметке 74 руб./$1 с возможным переходом в 74,5 руб./$1. По нашим...    читать дальше
.
19 ноября 2021 года 17:45
"Финам" рекомендует покупать акции Air France-KLM с прогнозной ценой 6,55 евро
"Финам" рекомендует покупать акции Air France-KLM с прогнозной ценой 6,55 евро за штуку на конец 2023 года, что предполагает потенциал роста 59% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Мы делаем ставку на то, что глобальное восстановление международного...    читать дальше
.
19 ноября 2021 года 17:27
Акции Cisco - ставка на долгосрочные инвестиции - BCS Express
Покупка акций Cisco Systems Inc. является ставкой на долгосрочные консервативные инвестиции, считает эксперт BCS Express Никита Покровский. "Если рассматривать бумаги Cisco для покупки, то они больше подходят для долгосрочного консервативного инвестора. Компания ежегодно выплачивает дивиденды в...    читать дальше
.
19 ноября 2021 года 17:09
"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг Alibaba
"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг Alibaba с прогнозной ценой $250,6 за штуку, что предполагает потенциал роста около 74,5% от текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Лидер китайского e-commerce Alibaba в четверг представил отчёт за...    читать дальше
.
19 ноября 2021 года 16:46
Повышенная волатильность на рынках акций может сохраниться в ближайшее время - BCS Express
Повышенная волатильность на мировых рынках акций может сохраниться в ближайшей перспективе , считает инвестиционный стратег BCS Express Александр Бахтин. "На уходящей неделе на рынках акций активизировались продавцы. В общерыночном разрезе основное негативное давление сохраняется со стороны...    читать дальше
.
19 ноября 2021 года 16:23
Вероятно ослабление курса рубля к доллару в ближайшее время - Банк "Санкт-Петербург"
циональная валюта, несмотря на фундаментальные предпосылки к укреплению, может продолжить слабеть по отношению к доллару США в ближайшее время в связи с ростом неопределённости на рынках из-за новых локдаунов в Европе, а также из-за неослабевающих геополитических факторов, говорится в комментарии...    читать дальше
.
19 ноября 2021 года 16:02
Акции ЛУКОЙЛа, Татнефти и Норникеля будут интересны на следующей неделе - BCS Express
BCS Express рекомендует обратить внимание на акции "ЛУКОЙЛа", "Татнефти" и "Норильского никеля" на следующей неделе, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. 24 ноября финансовые результаты за III квартал и 9 месяцев 2021 года представит "ЛУКОЙЛ". Ожидаются сильные показатели на фоне...    читать дальше
.
19 ноября 2021 года 15:45
Рубль днем развернулся вниз к доллару и евро на фоне падающей нефти и обострения геополитической обстановки вокруг РФ
Москва. 19 ноября. Доллар и евро перешли к росту на "Московской бирже" в пятницу днем после непродолжительного снижения на старте торгов; рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне падающей нефти и обострения геополитической обстановки вокруг России.    читать дальше
.
19 ноября 2021 года 15:44
Возможно снижение индексов Мосбиржи и РТС на следующей неделе - "Велес Капитал"
Возможно развитие нисходящего движения по индексам Мосбиржи и РТС на следующей неделе, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Техническая картина указывает на риски развития нисходящего движения по индексам Мосбиржи и РТС на следующей неделе с ближайшими...    читать дальше
.
19 ноября 2021 года 15:26
Риски коррекции цены золота к $1830-1835/унц. повысились - Saxo Bank
Риски коррекции котировок золота в сторону уровней $1830-1835 за тройскую унцию повысились, считают аналитики Saxo Bank. "Котировки золота провели текущую неделю в относительно узком диапазоне между уровнями $1850 и $1870 за тройскую унцию, ожидая нового катализатора после прорыва вверх на прошлой...    читать дальше
.
Страница 1 из 12
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.