Цены евробондов РФ за неделю снизились на фоне роста геополитических рисков и падения нефти

Москва. 19 ноября. Котировки российских еврооблигаций за неделю умеренно снизились на фоне падения нефти и роста геополитических рисков из-за миграционного кризиса, сложившегося на границе Белоруссии со странами ЕС, а также сообщений западных СМИ о перемещении российских войск вблизи границ с Украиной. При этом США, проявив "излишнюю инициативу", выступили с предупреждением о возможных планах России якобы скорого вторжения на Украину, отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские казначейские обязательства (US Treasuries) продемонстрировали по итогам пяти дней в целом боковую динамику, что привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов, причем более заметным расширение спредов было в "коротком" сегменте рынка.

Тенденция к ценовому снижению в секторе российских евробондов сформировалась в первый же торговый день недели, чему способствовала, прежде всего, нестабильность мировых рынков капитала, в том числе заметное падение нефтяных цен.

Во вторник негативная динамика отечественных евробондов сохранилась на фоне новой волны повышения базовых процентных ставок, что негативно влияло на динамику суверенных облигаций практически всех emerging markets. Кроме того, дополнительное давление на российские бумаги оказывали возросшие геополитические риски из-за миграционного кризиса на белорусско-польской границе, а также вследствие распространяемых западными СМИ слухов о якобы готовящемся нападении России на Украину.

Котировки российских суверенных еврооблигаций в середине недели вновь продемонстрировали снижение, отыгрывая как нестабильную динамику базовых активов, так и возросшие геополитические риски. Мировые долговые рынки находились под влиянием начавшегося процесса сворачивания программы выкупа активов Федрезервом США и ожиданий повышения базовых процентных ставок уже в следующем году. Таким образом, поток дешевой ликвидности, ранее поступавший на мировые рынки, уже начал сокращаться, а в следующем году ожидается даже "подорожание" долларового фондирования, что в целом является негативным фактором для emerging markets.

В четверг активность продавцов несколько снизилась, цены российских евробондов смогли немного скорректироваться вверх. При этом рынок базовых активов немного просел в цене после публикации в США данных по заявкам на пособие по безработице, которые продемонстрировали дальнейшее восстановление американского рынка труда и, соответственно, дают все основания Федрезерву для ужесточения денежно-кредитной политики. В свою очередь, отечественные бумаги вели себя более стабильно благодаря локальному отскоку нефтяных цен.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 1 тыс. - до 268 тыс. человек, сообщается в отчете министерства труда США. Это минимальный показатель с марта 2020 года. Неделей ранее число обращений составило 269 тыс., а не 267 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали снижения числа заявок до 260 тыс. Среднее число заявок за последние четыре недели, менее волатильный показатель, сократилось до 272,75 тыс. по сравнению с 278,5 тыс. неделей ранее. Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 6 ноября, уменьшилось до 2,08 млн с пересмотренных 2,209 млн в предыдущую неделю. Эксперты в среднем ожидали снижения этого показателя до 2,12 млн.

В последний день недели "длинные" выпуски российских еврооблигаций продолжили плавно восстанавливаться в цене благодаря заметному улучшению ситуации на рынке базовых активов - US Treasuries; при этом краткосрочные и среднесрочные евробонды РФ не демонстрировали ярко выраженной динамики. Котировки же американских облигаций смогли не только отыграть предыдущие потери, но и вышли в небольшой плюс по итогам недели, в то время как российские евробонды остались в умеренном минусе на фоне сохраняющихся опасений обострения взаимоотношений между РФ и западными странами. Так, президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад обостряет ситуацию и очень поверхностно относится к предупреждениям России не переходить "красные линии". По его словам, "западные партнеры обостряют ситуацию поставками Киеву летального современного вооружения, проведением провокационных военных маневров в Черном море, да и не только, но в других регионах, близких к нашим границам". "Мы постоянно высказываем наши озабоченности по этому поводу, говорим о "красных линиях"", - отметил президент России.

Еврооблигации России с погашением в 2043 году снизились в цене за пять дней на 0,92%, до 135,21% от номинала (их доходность выросла на 6,5 базисного пункта - до 3,54% годовых), бумаги с погашением в 2042 году подешевели на 0,25%, до 130,26% от номинала (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился за неделю на 3 базисных пункта и составил 202 базисных пункта). Евробонды РФ с погашением в 2047 году снизились в цене на 0,83% - до 126,6% от номинала (доходность выросла на 6 базисных пунктов, до 3,64% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году потерял в стоимости 0,74%, подешевев до 109,197% от номинала (доходность выросла на 14 базисных пунктов и 19 ноября составила 2,33% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели за неделю на 0,71%, до 111,16% от номинала (их доходность выросла на 16 базисных пунктов, до 2,14% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году снизился в цене на 0,24% - до 106,85% от номинала (их спред к US Treasuries расширился на 15 пунктов и составил 77 базисных пунктов). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась по итогам недели на 0,47%, составив 115,07% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries расширился на 20 пунктов - до 102,5 базисного пункта).

Котировки валютных гособлигаций России на следующей неделе могут приостановить падение и перейти к боковой динамике на фоне как прогнозируемой стабильной ситуации на мировых рынках капитала, так и снижения геополитической напряженности вокруг России, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". По мнению экспертов, стабилизации ситуации в секторе отечественных евробондов, прежде всего, будет способствовать постепенное снижение накала геополитического давления на Россию; поддержку мировым долговым рынкам будет оказывать в целом "голубиный" настрой представителей мировых центробанков, в том числе Федрезерва США.