"Финам" рекомендует покупать акции Air France-KLM с прогнозной ценой 6,55 евро за штуку на конец 2023 года, что предполагает потенциал роста 59% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Мы делаем ставку на то, что глобальное восстановление международного авиасообщения, а также финансовая помощь со стороны властей Франции и Нидерландов позволят AirFrance-KLM укрепить капитал, преодолеть финансовые трудности, возникшие в результате вспышки коронавируса, и в конечном итоге положительно скажутся на финансовых метриках и акционерной стоимости компании", - указывает аналитик отдела анализа акций Наталия Пырьева.

Эксперт при этом отмечает, что ключевым риском являются ухудшение глобальной эпидемиологической обстановки, повторные локдауны, снижение реальных доходов населения и сокращение спроса со стороны потребителей.

Air France-KLM - один из крупнейших авиаперевозчиков в мире, управляющий рядом брендов в сфере грузовых и пассажирских перевозок. Air France-KLM основана в 2004 году путем слияния Air France с нидерландской авиакомпанией KLM Royal Dutch Airlines.

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