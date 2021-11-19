"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг Alibaba с прогнозной ценой $250,6 за штуку, что предполагает потенциал роста около 74,5% от текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Лидер китайского e-commerce Alibaba в четверг представил отчёт за второй финансовый квартал 2022 года. Результаты оказались хуже консенсуса. Что важнее, прогноз на 2022 финансовый год также оказался достаточно слабым. Основными причинами для слабых прогнозов и результатов немного ниже консенсуса стали конкуренция со стороны Pinduoduo и JD.com, а также замедление роста экономики Китая. На показатели EBITDA и чистой прибыли продолжают негативно влиять инвестиции в ключевые направления развития, включая Taobao Deals, Local Consumer Services, Community Marketplaces и Lazada. При этом Alibaba отмечает, что без учёта данного фактора EBITA ключевого сегмента e-commerce осталась на уровне прошлого года, - указывает эксперт Сергей Кауфман. - Отметим, что порадовать инвесторов может уверенное развитие облачного бизнеса - его выручка выросла на 33% г/г. Отчетность и гайденс Alibaba, безусловно, негативны для акций компании, однако после падения акции китайского интернет-гиганта стали оцениваться всего в 11,5 EV/EBITDA 2022E и 16,0 P/E 2022E, что даже с учётом замедления темпов роста является крайне низким значением для подобной компании".

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