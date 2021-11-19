Рубль днем развернулся вниз к доллару и евро на фоне падающей нефти и обострения геополитической обстановки вокруг РФ

Москва. 19 ноября. Доллар и евро перешли к росту на "Московской бирже" в пятницу днем после непродолжительного снижения на старте торгов; рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне падающей нефти и обострения геополитической обстановки вокруг России.

Курс доллара США составил 73,44 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 39 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 82,91 руб./EUR1, подорожав на 4,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 23,48 копейки - до 77,69 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 15,95 копейки, до 72,7617 руб./$1, и увеличил курс евро на 32,62 копейки, до 82,5845 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро в условиях обострения в последние дни геополитической обстановки вокруг России и на фоне падающей нефти. Рынок нефти реагирует на сигналы о том, что США и Китай готовятся приступить к продаже сырья из стратегических резервов. Между тем, в последнее время западные страны неоднократно выражали обеспокоенность, утверждая, что Россия наращивает военное присутствие на границе с Украиной. Российская сторона заявляла в ответ, что перемещает войска на своей территории и никому не угрожает.

В этой связи исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель намерена обсудить с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом Россию. По ее словам, аспектами переговоров станут российские войска на границе с Украиной, а также ситуация на белорусско-польской границе. Сам Столтенберг заявил о готовности альянса вести диалог с Россией с целью снижения напряженности в отношениях.

Между тем, конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон накануне вечером внесли в Палату представителей Конгресса США предложение не признавать президента России Владимира Путина главой российского государства, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году.

Документ в случае принятия будет носить характер рекомендации.

В Кремле назвали беспрецедентной данную инициативу конгрессменов США. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, документ является демонстрацией того, что США официально вмешиваются во внутренние дела других государств.

Доллар демонстрирует более существенные темпы подъема к рублю, нежели евро, на ожиданиях, что Федеральная резервная система (ФРС) США повысит ставки ранее, чем планируется, на фоне сохраняющегося инфляционного давления и позитивных статданных.

Эксперты расходятся в прогнозах в отношении доллара, некоторые считают его недавно начавшееся снижение возможностью для покупки, тогда как другие полагают, что ожидания ужесточения монетарной политики ФРС уже полностью заложены в ценах, пишет Trading Economics.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Чарльз Эванс на этой неделе сказал, что инфляция в Штатах оказалась более устойчивой, чем можно было ожидать.

"Теперь я вынужден признать, что это продолжается дольше, чем я ожидал", - сказал Эванс в ходе беседы с представителями организации Mid-Size Bank Coalition of America.

Тем временем президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс накануне высказался в защиту новой стратегии ФРС в отношении инфляции, которая, по мнению ее критиков, мешает Федрезерву принимать очевидные меры для сдерживания инфляции в США.

Минэкономразвития считает реалистичным некоторое укрепление рубля относительно текущих уровней до 71-72 рублей за доллар в начале 2022 года, заявила в интервью "Интерфаксу" замглавы Минэкономразвития Полина Крючкова, курирующая в министерстве макропрогноз.

"В последние пару месяцев рубль устойчиво двигался к нашему прогнозу. Когда мы делали прогноз в середине года, считали, что рубль несколько недооценен и что он будет укрепляться. Что, собственно, и происходит", - сказала она. "Другое дело, что и цены на нефть и другие энергоносители оказываются чуть выше прогнозных, то есть, в принципе, рубль может укрепиться еще больше", - добавила замминистра. "Диапазон в районе 71-72 рубля за доллар до конца этого года - начала следующего мне кажется вполне нормальным, вполне реалистичным", - озвучила Крючкова ожидания министерства.

Как сообщалось, прогноз министерства по среднегодовому курсу доллара на 2022 год равняется 72,1 рубля.

Цены на нефть эталонных марок вернулись к снижению в ходе дневных торгов в пятницу после непродолжительного периода подъема утром.

Китай в этом году уже открывал свои стратегические резервы, чтобы снизить цены на нефть в стране. В четверг представитель Национального управления по продовольствию и стратегическим резервам (NFSRA) сообщила агентству Bloomberg, что в данный момент ведомство работает над тем, чтобы вновь начать продажи из резервов. В скором времени NFSRA опубликует информацию относительно объемов и сроков продаж нефти, отметила она.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в пятницу упала на 3,18% - до $78,66 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на 3,07% - до $76 за баррель.

Некоторые аналитики полагают, что высвобождение нефти из резервов ведущих стран будет иметь лишь временный эффект на рынок.

"Волатильность курса российской валюты остается относительно высокой, но если раньше происходила борьба за июньские максимумы, то теперь в эпицентре внимания находятся минимумы сентября. Неустойчивость и нестабильность рубля объясняется как тревожным внешним фоном, так и неопределенностью на геополитическом фронте, и в этих условиях налоговый период мало чем помогает "россиянину". (. . .) Более того, интерес к доллару на международной арене вернулся после краткосрочного отката, и все это не оставляет практически никаких шансов на укрепление нашей валюты", - говорит аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"Четверг прошел под знаком ослабления рубля - российская валюта на протяжении дня стабильно дешевела по отношению к доллару и евро, показав небольшую коррекцию вечером. В пятницу рубль продолжает ослабевать к доллару и евро, но пока находится ниже максимума на этой неделе и в рамках диапазона 72-73,5 руб./$1, обозначенного нами ранее. Несмотря на фундаментальные предпосылки к укреплению, российский рубль в ближайшее время может продолжить снижение в связи с ростом неопределенности на рынках из-за новых локдаунов в Европе, а также неослабевающих геополитических факторов", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов по преимуществу немного опустились в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" упала на 4 базисных пункта (б.п.) - до 7,61% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 1 б.п. - до 7,75% годовых. Ставка на срок 1 месяц отступила также на 1 б.п. - до 7,99% годовых, ставка на срок 3 месяца осталась на прежнем уровне - 8,52% годовых, ставка на срок 6 месяцев снизилась на 1 б.п. - до 8,66% годовых.